Vicces kocsmaneveket kerestünk és találtunk Zala vármegyében (galéria)

Nagykanizsa kocsmatérképéről nemrégiben már írtunk, felkerestük a Google értékelések alapján a legjobbnak ítélt kocsmákat. Abban az összeállításban már nem szerepelhetett a Függönyös nevű egység, hiszen a kocsma bezárt a Garay utcában. Pedig évtizedekig sokaknak a törzshelyeként működött, gyakran néztek ott kivetítőn labdarúgó mérkőzéseket a vendégek. A belvárosi Vasemberház ikonikus helye volt a szintén megszűnt Cserebogár bár, mely különleges névválasztásához az egykori tulajdonos vezetékneve szolgált.

A Kóborló belső enteriőrje. Van poén belül is bőven

Fotó: Szakony Attila

Kocsma: igazi kóbor ló...

Viszont helyet kapott az akkori listában a 2002 óta működő Kóborló presszó Nagykanizsán a Széchenyi téren. Az érdekes elnevezés eredetéről Hegyi Barnabás tulajdonos mesélt. Elmondta: az utónévszótárban is keresgethetett volna találó neveket, azonban egy másik könyvben talált rá véletlenül a Kóborló elnevezésre. A vendégeknek "bejött" a név, hiszen ezt bizonyítandó, korábban egy elszabadult, de később befogott valódi, húsvér lovat bevezettek a kocsmába. Mondván találkozzon személyesen is a két kóbor ló. Persze gyakran egyfajta áthallásos névként is emlegetik, hogy ha a városban kóborolnak, akkor megállnak inni egy kicsit és indulnak tovább.