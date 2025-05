Nagyban ment a szívás a szomszédban

A rendőrök összehangolt akció keretében tapolcai és környékbeli ingatlanjaikban több embert fogtak el, egyiküknél kábítószert is találtak - ami értékesítésre várt.

Három férfit és egy nőt hallgattak ki a nyomozók, egyikük letartóztatásban van. Forrás: police.hu

A 30 éves tapolcai H. D.-nál 330 gramm zöld növényi származékot, továbbá kábítószer adagolásához és csomagolásához szükséges tárgyakat is találtak a nyomozók a lakás különböző helyiségeiben A férfi társaságához tartozó négy ember esetében is pozitív lett a kábítószer-gyorsteszt. H. D.-t őrizetbe vették, s ellene nemcsak kábítószer-kereskedelem miatt folyik a nyomozás, hanem pénzmosás miatt is.

Az is kiderült: egy Ausztriából ellopott értékes kerékpárt értékesített közelmúltban, a nyomozók pedig további 5 bringát és egy elektromos rollert is találtak nála, s ezek összértéke majdnem ötmillió forint. Az eredetüket a gyanúsított nem tudta hitelt érdemlően igazolni, írja a police.hu.

A férfit a bíróság letartóztatta.