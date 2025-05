Érettségi? No para! Itt a mentőöv: 10 tipp, hogyan hozd ki magadból a legjobbat

Hétfőn elkezdődik az írásbeli érettségi. Ezt nem úszod meg, nem kerülheted el, és a szüleid sem adhatnak távolléti igazolást: az írásbeli érettségi így is, úgy is eljön. De hát erre készültél négy éven át, nem igaz? Izgulsz? Ideges vagy? Naná. Ez természetes.

Íme 10 hasznos tanács számodra a nagy napok előtt.

Most már ne tanulj! De ne ám! Az utolsó órákban már semmi nem megy a fejedbe, legfeljebb jól összekutyulsz mindent. Szóval ne most veselkedj neki négyévnyi tananyagnak! Legfeljebb tudod, mit tehetsz? Átlapozod a négyjegyű függvénytábládat, hogy tudd: mit, hol keress majd a matek írásbelin. Vagy megnézegeted a töri atlaszodat, és megnyugtatod magad, hogy abból milyen sok minden le tudsz olvasni, ha jól ismered a térképjeleket. Olvass el néhány verset! (Vagy ne...) Lazíts! Könnyű mondani, tudjuk. De hidd el, ez a legjobb! Tereld el a figyelmed, győzd le az aggodalmad, félelmed! Relaxálj, napozz! Vagy eddz egy jót! Vagy menj el fagyizni, de belefér egy jó kis majálisos program is, csak ígérd meg, hogy itt nem (itt sem) rúgsz be! Mert az is fontos, hogy még véletlenül se alkohollal, gyógyszerekkel vagy egyéb szerekkel oldd a feszültséget! Maximum este egy magnéziumot rágcsálj el, az ideges izmokat kicsit megnyugtatja. Aludd ki magad! Nézd át a tollaidat, készíts össze többet is, amit magaddal viszel! Biztosan elmondták, hogy vihetsz a terembe magaddal innivalót, rágcsálni valót. Vigyél, amit szívesen elmajszolsz: szőlőcukor, csoki, gumicukor, banán. Az agynak ilyenkor hasznos a plusz cukor, ne most aggódd túl magad a diétán! Amikor megkapod a feladatlapokat, vegyél jó mély levegőket, nyugtasd le a kalapáló szívedet, remegő kezedet! Mondd el magadban: meg tudom csinálni! Olvasd át a feladatokat figyelmesen! Van időd, hidd el! Amit nehéznek érzel, vagy úgy gondolod, nem fogod tudni, hagyd a végére! Ne pánikolj be a nehezebb feladatoktól, hidd el, azokhoz is hozzá tudsz majd fogni, csak nyugi!

10. És hidd el, a szüleid nem tagadnak ki, ha mégsem úgy sikerül, ahogy azt esetleg elvárnák tőled. Ez egy hatalmas próbatétel, de te mindenképpen teljesíteni fogod, csak higgy magadban!

You can do it!