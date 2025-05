Mi történik? Nem is gondolnánk, hogy mennyire gyakoriak a földrengések

Az intézmény kedden a Facebook-oldalán azt írta: áprilisban 8 természetes eredetű földrengést és 133 bányarobbantást regisztráltak Magyarországon és szűkebb környezetében. A földrengések nálunk jellemzően nem okoznak károkat, a hónapban a legjelentősebb, a lakosság által is érezhető földmozgás egy 3,3-as magnitúdójú rengés volt, amely április 12-én reggel keletkezett a magyar-szerb-román hármashatár, Kübekháza közelében.

Az utóbbi egy hónapban is voltak földrengések a Kárpát-medencében, hazánkban

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Földrengések Zalában és a közelben

Zalában is érzékelhettünk földmozgást az elmúlt években, szerencsére nálunk akkora katasztrófa nem történt, mint például Mianmarban, vagy Szantorinin.

A Dunántúlon is érezhető volt a brutális isztambuli földrengés április 23-án, mikor egy 6,2-es magnitúdójú földrengés rázta meg a török várost és környékét. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium szerint hazánkban a szeizmológiai állomások kivétel nélkül észlelték a földrengést.

Az intézmény közleménye szerint február 13-án 0.03-kor 2,4 magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon, Pannonhalma térségében, tizenhárom kilométeres mélységben, ez Zalát nem érintette, ahogy a tavaly decemberi szlovéniai földmozgást sem éreztük meg vármegyénkben, melynek epicentruma az ország fővárosától, Ljubljanától keletre, Smarjeski Toplice település közelében volt.

2024. augusztus 13-án viszont Nagykanizsán is földrengést tapasztaltak a helyiek. A Zalai Hírlap Ady utcai szerkesztőségében is megmozdult néhány bútor, s néhány pillanatig rezgett. A 4,4-es erősségű földrengés Horvátországban történt, a határ menti térségben, ezt Zalában is számos településen érzékelték, főként Nagykanizsa tágabb térségében.

Mit tegyünk földrengés esetén?

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatójában azt írja:

Amíg tart a rengés:

Ne hagyjuk el az épületet, illetve ne próbáljunk meg bejutni, ugyanis a legtöbb sérülés ilyenkor történik (ledőlő kémény, lehulló vakolat, üvegcserép miatt).

Az épületen belül igyekezzünk minél távolabb kerülni ablakoktól, üvegektől, könyvespolcoktól és olyan tárgyaktól, amelyek leesve sérülést okozhatnak.

Keressünk menedéket az asztalok alatt, az ajtókeretben, a szoba sarkában.

Mit NE tegyünk földrengés esetén?