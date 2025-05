Megmentik az enyészettől a félbehagyott idősek otthonát? (videó)

Meg kell újítani a terveket

- A terveket meg kell újítani, korszerűsíteni, ennek érdekében fel is vettük a kapcsolatot azzal a kecskeméti építész irodával, amely az eredeti változatot készítette – sorolta tovább Garamszegi Kristóf. – A mi jelenlegi elképzelésünk az, hogy ott stúdiólakásokat alakítunk ki, amelyeket értékesítünk, vagy akár bérbe is adnánk. Ahhoz azonban, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, külső forrást is be kell vonnunk, jelenleg tehát befektetőt is keresünk.

Az önkormányzat is támogatja

A Takarmányszervíz Kft. ügyvezetője megjegyezte: elképzeléseiket az önkormányzat is támogatja, hiszen az munkalehetőséget biztosítana helyi lakosok számára is. Emellett vissza kell állítani a beruházás presztízsét is, hiszen az eredeti építtető jelentős tartozásokat hagyott maga után. Garamszegi Kristóf abban bízik, hogy egy-két éven belül elkészül a beruházás.