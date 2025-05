Feloldják a korlátozást: új szelek fújnak a Balatonon

Ugyanez igaz a pontyra is: a fajlagos tilalom május 5-én lép életbe, de – a korábbi évekhez hasonlóan – csak a befolyókra és a Kis-Balatonra vonatkozik. A Balaton főmedrére a pontytilalom feloldását idén is jóváhagyták, így ott továbbra is engedélyezett a pontyozás.

Rugalmasság és természetvédelem kéz a kézben

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. törekvése, hogy az aktuális ökológiai állapot és az időjárás alakulása alapján rugalmasan kezelje a horgászati szabályokat – a természet védelme mellett figyelembe véve a horgászok érdekeit is.

Ez az újfajta, időjárásfüggő és adatvezérelt megközelítés idén is beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és lehetővé tette, hogy a horgászszezon érdemben korábban elinduljon a Balatonon.

A részletes szabályozásról a Balatoni Horgászrend 2025 kiadvány nyújt teljes körű tájékoztatást – érdemes áttanulmányozni, hogy mindenki tisztában legyen jogaival és kötelességeivel a vízparton.