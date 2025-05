A beteg kisfiúnak gyűjtöttek és a tavat ünnepelték a retró majálison Nagykanizsán (galéria, videó)

A nagykanizsai Csónakázó-tó idén ünnepli 50 éves születésnapját, a jeles jubileumra újszerű rendezvénnyel készültek. Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere a retró majálison köszöntőjében felidézte, hogy az 1970-es évek elején elődeik nagyot gondoltak, az volt az ötletük, hogy kellene a városnak vízpart. A parkerdővel összekapcsolt Csó-tó építése 1972-ben kezdődött, majd 1975. május 1-jén nyílt meg, s azóta szerves része Nagykanizsa, a nagykanizsaiak életének, s szépítik, óvjak, hogy megőrizzék az utódoknak. A retró majálison emléklapot kaptak azok, akik fél évszázada tevékenyen kivették részüket abból a társadalmi összefogásból, melynek eredményeként a Csónakázó-tó és a parkerdő elkészült. További díjakat is átadtak.

50 éve többen részt vállaltak abban a társadalmi összefogásban, mely során a Csónakázó-tó kialakítása megtörtént. Közülük tüntettek ki többeket az eseményen, jobbra Horváth Jácint polgármester, balról Szabó István, a VIA Kanizsa Zrt. vezetője

Fotó: Fotó: Szakony Attila

A Csónakázó-tó tökéletes helyszíne volt a retró majálisnak

Minden adott volt ahhoz, hogy a retró majálisra érkezők jól érezzék magukat. A programmal egyben a pénteki és szombati városnapi rendezvényt is felvezették. Széles kört szólítottak meg, horgászversennyel indult a nap, volt sárkányhajóverseny, modellhajó-bemutató, de nem hiányoztak a gyerekprogramok, a kirakodóvásár és az elengedhetetlen étel- és italkínálat sem. Fellépett az Animal Cannibals, a Unique és az ABBA Tribute Show, a Spy The Ghost, dj. Lada és Erős vs. Spigiboy is.

Sokan neveztek a jótékonysági közösségi futásra

Fotó: Fotó: Szakony Attila

Szerveztek jótékonysági közösségi futást, kerékpározást és főzést is a CSÓTÓ 50 retró majálison, ezzel a nagykanizsai, 3 éves Szabó Ádámot segítették, akit Duchenne izomdisztrófiával, egy örökletes, fokozódó izomgyengeséggel és az izomsejtek fokozatos károsodásával járó betegséggel diagnosztizálták. A szükséges kezeléséhez mintegy 1 milliárd forintnak kell összegyűlnie.