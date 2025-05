Tolkien Keszthelyen – különleges szezonkezdés a Balatonnál (galéria, videó)

A balatoni turisztikai szezon hivatalos megnyitója 2025. május 1-jén Keszthely városában zajlott, ahol a helyiek és vendégek együtt ünnepelték a nyári időszak kezdetét és a régió turizmusának új lehetőségeit.

A 379. sz Feltámadás Cserkészcsapat húzta fel a lobogót a balatoni turisztikai szezon évadnyitó rendezvényén a keszthelyi Balaton-parton, május 1-jén

Fotó: Mészáros Annarózsa

Hivatalosan is elindult a balatoni turisztikai szezon

Dr. Tóth Gergely emlékeztetett arra, hogy 2003-ban az ország lakosságának többsége támogatta a csatlakozást, és azóta is május 1-je nemcsak a munka ünnepe, hanem az európai közösséghez való tartozásunk napja is. A beszédben külön figyelmet kapott Magyarország 2004-es EU-csatlakozása is.

– Azt látjuk tehát, hogy egy nagyon színes világban élünk, ahol nincsen fekete vagy fehér, de mégis van egy iránytű mind a hajónak, ami a sötétből a világos felé irányít bennünket – hangsúlyozta a polgármester.

Dr. Tóth Gergely, Keszthely város polgármestere hivatalosan is megnyitotta a 2025-ös szezont

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az eseményen bemutatásra került egy különleges, új kezdeményezés is: Keszthely otthont ad az első hazai Tolkien Fesztiválnak. A rendezvényt az Országos Tolkien Szövetséggel közösen szervezik, és színes programokkal – kórusfesztivállal, jelmezes felvonulással, fegyverbemutatókkal – várják a rajongókat. A város ismert pontjai ideiglenes, tematikus neveket is kapnak majd – például a kikötő a „Főnix rév” nevet viselheti.

A program zárásaként a jelenlévők együtt énekelték el az Európai Unió himnuszát, Beethoven Örömódáját, amely Schiller 1785-ben írt versére épül. A himnusz éneklését szimbolikus gesztusnak szánták, amely a közösség és az európai összetartozás fontosságát hangsúlyozta.