Nyit a népszerű zalai fürdő, ezekkel a meglepetésekkel készülnek

A zalakarosi strand idén is izgatott várakozással készül a szezonra: a nyári élmények hivatalosan május elején indulnak be, de a háttérben már hetek óta gőzerővel folytak az előkészületek. Végh Andor, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója szerint ez az év különösen fontos a fürdő életében.

A Zalakarosi Fürdő a vendégélmény fokozását tűzte ki célul. Fotó: Szakony Attila

Zalakarosi Fürdő - Élmény minden cseppben

- Nemcsak a szokásos karbantartásokat végeztük el, hanem számos újítással is készültünk. A célunk, hogy minden korosztály számára még kényelmesebb és élménydúsabb legyen a kikapcsolódás. A strandi élmény már nem csak a vízről szól, hanem a hangulatról, a szolgáltatásról és a vendégélményről egyaránt – nyilatkozta Végh Andor.

Végh Andror vezérigazgató élménydús kikapcsolódást ígér. Fotó: Szakony Attila

Pihenőterületek, babzsákok, napernyők

A fürdő területén végzett tavaszi felújítások és karbantartások idén minden eddiginél komplexebbek voltak. Új zöldfelületeket alakítottak ki pihenőterületekkel, óriás babzsákokkal és napernyőkkel, hogy a vendégek kényelmét még magasabb színvonalon biztosítsák. A gyermekes családokra különösen nagy figyelmet fordítottak. A Vízipók-Csodapók gyermek vízi világ új színes burkolattal gazdagodott.

A Zalakarosi Fürdő vezetősége különösen nagy figyelmet fordít a kisgyermekes családokra. Fotó: Bolla Gábor

Napelemes rendszer

- Fontos számunkra, hogy a legkisebbek is úgy érezzék: ez a hely értük van – mondta el Végh Andor, a fürdő vezérigazgatója.

A Zalakarosi Fürdő az elmúlt években következetesen a környezettudatos működés irányába mozdult el, és ez az idei szezonban is folytatódik. A vezérigazgató szerint a geotermikus hőenergia már most is jelentős szerepet játszik a létesítmény energiaellátásában, de hamarosan megkezdődik egy nagy volumenű napelemes rendszer kiépítése is.

A fenntarthatóság kiemelten fontos a Zalakarosi Fürdő számára. Fotó: Bolla Gábor

Változatlan jegyárak

- A fenntarthatóság nálunk nem kampányszlogen, hanem napi szintű működési elv. Amit ma teszünk, azzal a holnapunkat építjük – és ez különösen fontos egy olyan fürdő esetében, amely természetes gyógyvízre épül – hangsúlyozta Végh Andor.

Annak ellenére, hogy az infláció minden területet érint, a Zalakarosi Fürdő nem emel jegyárat a strandszezon kezdetére. A vezetőség célja az, hogy a családok számára továbbra is elérhető maradjon a minőségi kikapcsolódás. Ezzel párhuzamosan a szolgáltatási paletta folyamatosan bővül: tematikus strandnapok, zenés vízitornák, esti programok és gasztroélmények teszik még változatosabbá az itt töltött napokat.