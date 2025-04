A tavasz előcsalogatja a mérges kígyókat is. Kell-e tartanunk tőlük Zalában?

Zalában hol találkozhatunk velük?

Fontos hangsúlyozni: Magyarországon a viperák egyedszáma rendkívül alacsony. Zalában csak keresztes vipera fordul elő, s egyetlen ismert élőhelyük a Kerka-völgye, ahol néhány egymástól elszigetelt populáció él. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján Právics Márk természetvédelmi őr még 2020 őszén írt arról, hogy a ritkán szem elé kerülő, rejtőzködő életmódú keresztes vipera két, addig ismeretlen helyen bukkant fel ezen a területen. Egyik esetet részletezte is: egy gazdálkodó erdészeti munkák közben talált rá a veszélyeztetett faj egy kifejezetten nagynak számító, sötét színű példányára.

Maguktól sosem támadnak emberre

Ugyancsak Právics Márk írta, hogy a hiedelmekkel ellentétben a viperák maguktól sosem támadnak emberre, leggyakrabban megpróbálnak elmenekülni. Kígyómarás a vipera szándékos zavarása, sarokba szorítása következtében fordulhat elő. Mindezt azzal egészítenénk ki, hogy a keresztes vipera a mérgét táplálkozásra használja, s annak előállítása rendkívül nagy „energiabefektetést” igényel a hüllőtől, ezért azt nem szívesen pazarolja el. Ha veszélyben érzi magát, inkább hanghatással, sziszegéssel igyekszik távol tartani a feltételezett támadóját. Ezt a módszert amúgy más kígyófajok is alkalmazzák, még azok is, amelyek nem rendelkeznek méregfoggal. A haragos sikló – a nevének megfelelően – például sokkal agresszívebben viselkedik, mint egy vipera, ha veszélyben érzi magát.

A kígyóméreg nem játék!

A keresztes vipera marni tehát csak a legvégső esetben fog, s akkor is kevés mérget juttat a támadója szervezetébe, ugyanis a célja továbbra is az elriasztás. Persze, a kígyóméreg nem játék, de egy vipera marása válthat ki enyhe allergiás reakciót, de okozhat akár halált is. A keresztes viperákkal kapcsolatban elterjedt egy olyan tévhit, miszerint a farkánál fogott, lefele lógatott egyed nem tud önerőből visszamarni. Ez az állítás felnőtt példányokra igaz is, fiatal kígyók esetében azonban nem. Azt is fontos tudni, hogy önmagukon visszakúszni a felnőtt egyedek is képesek, ezért viperát semmiképpen vegyünk a kezünkbe.