Vesekárosító ételek: jobb, ha tudod, mit eszel

Tiltott ételek: felvágottak, levesporok

– Már heti 1-2 húsmentes nap, a növényi alapú vacsorák vagy reggelik is csökkentik a vese terhelését – fogalmazott dr. Faricsné Hári Vera. – Nem kell mindenkinek vegetáriánussá válnia – de a mértékletesség és tudatosság itt is kulcs. Igyunk napi 2–2,5 liter folyadékot, kizárólag vizet. Kerüljük a túlzott sóbevitelt, vagyis figyeljünk a rejtett sóra is. A vesekárosító ételek közé tartozhatnak a kenyerek, a felvágottak, a konzervek, a késztermékek, a levesporok és a felesleges étrend-kiegészítők. Részesítsük előnyben a növényi fehérjéket, de kerüljük a dohányzást is, mely persze minden szervrendszernek árt, így a vesének is. Ugyancsak fontos tudni, hogy lehetőség szerint kerüljük a rendszeres fájdalomcsillapító-használatot, illetve járjunk el évente laborvizsgálatra, hiszen egy egyszerű vér- és vizeletvizsgálat sokat elárul.

A vese nem panaszkodik...

A szakember kiemelte: a vese nem panaszkodik, nem fáj, nem jelzi a bajt időben. A krónikus vesebetegség egyre gyakoribb, de nem törvényszerű. Egy kis odafigyeléssel, mértékletes étrenddel, megfelelő folyadékbevitellel és egészségtudatos életmóddal megőrizhetjük veséink működőképességét. Ahogy mondani szokták: ne akkor kezdjük el óvni a vesénket, amikor már baj van – akkor már késő lehet.