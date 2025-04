Mutatjuk a zalai érettségiző osztályokat - megjelent a 2025-ös Vén Diák, elérhetők a képgalériák!

A Zalai Hírlap és a zaol.hu hírportál egyik legszebb hagyománya a Vén Diák című kiadvány megjelentetése; a tanév végéhez közeledve minden évben ballagási melléklettel jelentkezünk, bemutatva a zalai középiskolákban érettségiző végzős osztályokat. Idén 23 iskolából 74 osztályt mutatunk be zaol.hu hírportálunkon és a Zalai Hírlap különkiadványában. A Vén Diákot nyomtatásban a mai lapszámunkkal együtt kínáljuk olvasóinknak, s online szintén most közöljük a képeket, reményeink szerint a diákok, családtagok, tanárok és ismerősök örömére. Az is többéves gyakorlat már, hogy a nem érettségiző végzős osztályok fotóit külön sorozatban mutatjuk be a nyáron - így tehát valamennyi zalai végzős osztály fotói hamarosan láthatóak lesznek felületeinken.

Arra biztatunk, lapozd fel a Vén Diákot, és tedd el, őrizd meg a magazint - hiszen idővel szép emlékké nemesül a sok-sok osztályfénykép -, illetve kattintsd végig a Zaolon is a fotókat és oszd meg ismerőseiddel, rokonokkal, barátokkal; legyünk büszkék mindannyian Zala 2025-ös végzőseire!

