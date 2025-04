Zalaszentgrót végzős diákjai 2025-ben – Fotó, névsor

Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere

Kedves Zalaszentgróti Végzősök!

Ahogy most ti is elindultok a saját utatokon, gyakran eszembe jutnak azok az évek, amikor még apró hátizsákokkal indultatok iskolába reggelente – sokatokkal már akkor is összekacsintottunk az utcán, a bolt előtt vagy a sportpályán. Most meg itt álltok, készen arra, hogy meghódítsátok a világot.

Polgármesterként, de leginkább emberként – aki szintén itt nőtt fel, és jól ismeri Zalaszentgrót minden sarkát – azt kívánom nektek, hogy ne csak álmodjatok, hanem merjetek is tenni az álmaitokért. Mert az igazi csoda nem a célban van, hanem az úton, amit közben bejártok.

Talán most kicsit izgultok. Ez teljesen rendben van. Az élet kiszámíthatatlan, de éppen ettől lesz valós, izgalmas és személyes.

És közben ne feledjétek azt, amit Weöres Sándor olyan szépen fogalmazott meg:

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Minden lehetőség bennetek van – ti döntitek el, merre haladtok, és meddig akartok eljutni.

Zalaszentgrót mindig is egy különleges hely volt: nemcsak a szépsége miatt, hanem mert itt tényleg otthon van az ember. Itt, ahol minden sarkon ismerős arc mosolyog vissza rátok, ahol tudjuk egymás nevét, történeteit. Ez a közösség az, ami megtart – akkor is, ha távol vagytok. És ez a közösség mindig visszavár benneteket.

Legyetek bátrak, maradjatok kíváncsiak, nevessetek sokat, és sose féljetek hibázni! Mert minden lépés, amit mostantól megtesztek, a ti történetetek része lesz. És az a történet megérdemli, hogy szenvedéllyel írjátok.

Gratulálok nektek – büszke vagyok rátok, és nagyon szurkolok mindannyiótoknak! Vigyétek magatokkal Zalaszentgrót szeretetét, és ha kell, tudjátok: itt mindig lesz számotokra egy biztos pont, egy régi mosoly, egy ismerős pillantás.

Sok örömet, bátorságot és felejthetetlen élményeket kívánok az előttetek álló kalandokhoz!

Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium