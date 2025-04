Zalaegerszeg végzős diákjai 2025-ben – Fotók, névsorok

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere

Higgyetek az álmaitokban!

„Mindig higgyetek magatokban és abban, hogy meg tudjátok valósítani az álmaitokat!” Az utóbbi időben bizonyára megsokasodtak a végzősöknek szánt jó tanácsok, ezek mellett Jane Goodall angol etológus iménti gondolata is gazdagíthatja a ballagási tarisznya tartalmát.

A vizsgákat követően új kalandok, nagy találkozások, olykor-olykor nehézségek is várnak rátok, de az évek előrehaladtával se felejtsétek középiskolás önmagatokat. Miként a ballagás közeledtével oly’ sokszor teszitek, érdemes lesz később is elmerülnötök a diákévek élményeiben, és erőt merítenetek az emlékekből. Az emlékek közé egyre gyakrabban férkőznek álmaitok, vágyaitok, és a „hogyan tovább” kérdése is mind többször foglalkoztat benneteket.

Nem csak diákként, de éveken át pedagógusként, a diákjaitól búcsúzó tanárként is megéltem a ballagásra, érettségire készülődés folyamatának minden mozzanatát, a büszkeséggel vegyes féltés, a meghatottság érzését.

A közösen leküzdött akadályok később is mintául szolgálhatnak számotokra a felmerülő problémák megoldása során, a csínytevések, bulik, kirándulások mulatságos pillanatai pedig évtizedek múltán is mosolyt csalnak az arcotokra.

A most mögöttetek hagyott esztendők alatt gyarapodott a tudásotok, szerelmek szövődtek, életre szóló barátságok köttettek. A megszerzett ismeretek, tapasztalatok nyomán kialakult értékrendetek kiváló iránytű lehet a folytatáshoz. Még néhány nap, és kiléptek az iskola biztonságot nyújtó, ismerős falai közül, elköszöntök a társaktól, a sokszor talán túl szigorúnak ítélt, ám eredményes jövőtökért, boldogulásotokért dolgozó tanáraitoktól. Ne feledjétek, hogy a jövőben is mindig számíthattok rájuk!

Bármerre vezet is benneteket a sors, bárhol tanultok vagy láttok munkához, a szülői ház, és Zalaegerszeg városa mindnyájatokat visszavár!

Kívánom, hogy váltsátok valóra álmaitokat, céljaitok eléréséhez, elképzeléseitek sikeres megvalósításához kitartást, hitet és erőt kívánok!

Kedves Ballagó Diákok!

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” Marcus Tullius Cicero örökérvényű szavaival köszöntöm a 2025-ben búcsúzó diákokat.