Nagykanizsa végzős diákjai 2025-ben – Fotók, névsorok

Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere

Kedves Ballagók!

„A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol.” Illyés Gyula

Egy közösség sok kisközösségből és családból, eltérő korosztályokból és egymást kiegészítő vagy versengő szakmai szerveződésekből épül fel. Jó esetben komplementert alkotnak, egységet, amelynek részei harmóniában állnak össze egy nagy egésszé. Ez azonban sokszor csak egy stagnáló, kvázi unalmas és elhervadó világot eredményez. Mert a változásra szükség van, hogy minden közösségi polgár és minden korosztály érezhesse személyes értékét, különleges képességeit, az azokra való szükséget. A változás új nézőpontok behozatala, mozgás és lendület, amely mozgósítja a koncentrációt, a mélyben rekedt tudást és tehetséget, a kihasználatlan energiát. És ennek a változásnak, új erőnek és így a jövőnek a jelképei a fiatalok. Az érettségi pedig egy küszöbhelyzetnek az átlépése, amely tudatosítja e szerepkörnek a felelősségét is. Mert innentől a saját lábon állás egyre fontosabbá válik. És ezeket a lábakat tovább kell erősíteni, hogy ne csak megállják a helyüket az életben, de haladni is tudjanak velük.

Eddig megtámaszkodhattak egy-egy szusszanásra, a család, a barátok, a tanárok és az osztálytársak biztonságos környezete stabilitást nyújtott, melyet most Önmaguknak kell már felépítenie, saját magukból, a tudásukból, képességeikből, szorgalmukból és a személyiségükből kiindulva. Ennek alapját pedig a gyökérzetük jelenti: kanizsai életük, történetük, iskolájuk, a család és a közösség Önökbe táplált minden kicsiny alkotóeleme. Mert innentől a szelek is erősebbek lesznek ott kint, egyre nagyobb kihívást jelentően tépázzák majd koronájukat, melyre a gyökerek megerősítésével lehet válaszolni.

Kedves Búcsúzó Diákok!

Most kinyílik egy új korszak kapuja, amely sokkalta tágasabb, nyitottabb és sokszínűbb világra nyílik, mint amit eddig megtapasztaltak. Járják be reménnyel, tudással és sikerrel azt a nagy teret, de ne feledjék, ott a szelek is nagyobbak. Pallérozzák tudásukat, erényeiket és erősítsék gyökérzetüket, hogy növekvő koronájuk gyümölcsöt teremjen a jövőnek. E gyökérzet fontos táptalaja pedig az otthon, Kanizsa! Sok sikert kívánok!