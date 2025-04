Lenti végzős diákjai 2025-ben – Fotók, névsorok

Horváth László, Lenti polgármestere

Kedves Ballagó Lenti Diákok!

Tanári pályám alatt mindig a legszebb pillanatokhoz tartozott a ballagás, az iskolai élet záró eseménye, ahol a végzősök, akikkel együtt tanultuk, küzdöttük végig a diákéveket, akiket szüleikkel együtt neveltük, segítettük át nehézségeken vagy együtt örülve sikereknek, eredményeknek - életük újabb szakaszára indulhattak el. Ti is átélhetitek az ünnepélyes órákat, majd hamarosan megtapasztalhatjátok, hogy iskolátokban mennyire tudtatok felkészülni elképzelt céljaitokhoz vezető utatok sikeres folytatására, sikerült-e felkelteni Bennetek a minőségre, a jóra, szépre törekvés és az igaz emberi értékek tiszteletének igényét, hogy elfogadóak, nyitottak legyetek, tudjatok józanul tervezni és dönteni, felelősséget vállalni egymásért. Többet kell ahhoz élni és tapasztalni, hogy igazán felismerjétek az iskola, a műveltség, a helyes magatartás elsajátításának jelentőségét, hogy éretten szemlélődve, s saját értékeitek, saját kincseitek tudatában léphessétek át a felnőttkor kapuját. Az előttetek álló időszak lehetőség és felelősség, nem lesz akadályoktól és nehézségektől mentes. Az eredményekért és a sikerért keményen meg kell dolgozni. Kívánom, hogy a szerzett tudás és ismeretek könnyítsék meg sorsotok alakítását. Mindannyian tehetségesek vagytok valamiben, ezt megmutattátok szakmai, tanulmányi és sportversenyeken, különféle művészeti ágakban és városunk közösségi életének önzetlen segítésében, aktív alakításában is. Találjátok meg, lássátok meg magatokban a saját fontosságotokat, a közös emlékek és a pillanat varázsa segíteni fognak ebben. Iskolátokhoz, társaitokhoz, lakóhelyetekhez, Lentihez tartozás azt is jelenti, hogy itt számítottak Rátok, és Ti is számíthattok osztálytársaitokra, tanáraitokra, városunk közösségére. Életetekhez, kitűzött céljaitok eléréséhez kitartást, sok sikert, jó erőt, egészséget kívánok. Bízom abban, hogy útjaink keresztezik egymást.

Visszavárunk Benneteket!

Lenti Általános iskola és Gimnázium

12.A – 1. sor: Kiss Veronika, Novák Zsófia Edvina, Kovács Andrea (osztályfőnök), Fliszár Míra, Fliszár Flóra; 2. sor: Soós Dominik, Kósi Alíz, Tüske Hedvig, Pusztai Virág, Pacher Klaudia, Németh Adél Abigél, Ruzsa Zoé Hanna, Ambrus Erik Kevin; 3. sor: Viczértes Kornél, Grózner Máté, Kerese Levente Bálint, Szép Dezső, Csrenkovics Kristóf.

Fotó: Pezzetta Umberto