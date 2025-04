Keszthely végzős diákjai 2025-ben – Fotók, névsorok

Dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere

Kedves ballagó keszthelyi Diákok!

Négy gyermekem ballagott már el a Vajdából, az ötödiknek még hátra van az érettségi. Mondanám, hogy van gyakorlatom, tapasztalatom a ballagásokban, de ez nem lenne igaz. Hiszen a hasonlóságok ellenére minden ballagás egyszeri és megismételhetetlen. Tele érzelmekkel, kétségekkel, reménnyel, nosztalgiával, örömmel és könnyekkel. Keszthely öt intézményéből több száz diák ballagott el mostanra, és megkezdődik a fáradtságos munkával, sok izgalommal járó felkészülés az érettségire. Igazi vízválasztó ez az ember életében, akár felsőfokú intézményben folytatja tanulmányait, akár munkába áll. Egy korszak lezárul, egy gyermekből felnőtt lett. Az addig ismert világ véget ért, a biztonságot, védelmet nyújtó osztály, mint közeg megszűnik. De a barátságok, az iskolában szőtt kapcsolatok nem szűnnek meg.

Ebben a korban tanuljuk meg igazán értékelni magunkat, ebben az időszakban ismerjük saját képességeinket és határainkat, ekkora dől el, hogyan viszonyulunk társainkhoz, megtanuljuk kamatoztatni tehetségünket. Olyan tudással vérteződtek fel a diákok a középiskolai években, amit egész életükre magukkal visznek. Szerencsére Keszthelynek kiváló iskolái és pedagógusai vannak. A közösség megbecsülésére, egymásra figyelésre, felelősségvállalásra, szorgalomra, kitartásra, a haza, a család és az otthon szeretetére, együttműködésre és elfogadásra nevelik a gyerekeket.

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós szavai írják le talán legpontosabban, miről is szóltak ezek az évek: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” Remélem, a most elballagó fiatalok még sok értékes tapasztalatot gyűjtenek a jövőben, és olyan hivatást választanak maguknak, amelyben kiteljesedhetnek. Ha tovább tanulnak, ha munkába állnak, tudásukkal segítenek Keszthelyt egy jobb, élhetőbb várossá tenni. Hozzájárulnak ahhoz, hogy városunk közössége még erősebb legyen, lakóhelyünk a jövő generációjának is boldog otthona legyen.