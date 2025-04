Elültették a fát, ami majd a diákévekre emlékezteti őket (galéria, videó)

Bolondballagás, szerenád, faültetés és az érettségi vizsgákra való felkészülés. A 2024/25-ös tanév szinte elszállt, mondhatni repült. Alig csengettek be, már jöttek a féléves bizonyítványosztással kapcsolatos jó vagy kevésbé kellemes érzések. S most tessék, felnőttek a gyerekek egy szempillantás alatt. Nagykorúvá váltak, nemsokára kilépnek a nagybetűs életbe, elhagyják a szülői házat. Zalaegerszegen régebben hagyomány volt a polgáravatás, ami később csendes faültetéssé szelídült. Ez utóbbi a járvány idején sem maradt el, s megkereshetjük az eddig elballagó évfolyamok táblával jelölt csemetéit, sudár fáit. Igaz, mára csupán a kiváló eredményt elérő diákok jutalmazása és a faültetés hagyománya maradt, de ez is nemes gesztus a várostól.