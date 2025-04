Fél órán át zárva volt a vasúti sorompó, az autósok megunták, áthajtottak a síneken

A kemma.hu cikke szerint fél óráig lent maradt a sorompó. Ez idő alatt több tehervonat áthaladt, egyikük még meg is állt a közeli állomáson, vagonjai pedig részben eltorlaszolták az átjárót. Sokan még az autóból is kiszálltak, hogy megnézzék, mi a probléma, de akadt néhány sofőr, aki megunva a várakozást áthajtott a piroson. A portál ezzel kapcsolatban megkereste a rendőrséget, amely közölte, tettük akár 100 ezer forintos bírságot is maga után vonhat.

A MÁV a kemma.hu megkeresésére közölte: valóban több vonat közlekedett egymás után az érintett időszakban, sőt, az egyik tehervonat műszaki okok miatt lassabban haladt. Emiatt alakult ki a torlódás.