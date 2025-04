Nagykanizsa ünnepel: sztárfellépők érkeznek

A városnapi programokról kedden a polgármesteri hivatalban tartottak sajtótájékoztatót a szervezők képviselői és Horváth Jácint polgármester. A Kanizsai Kulturális Központ, a Nagykanizsai Kultúrkör Egyesület és a Concept Events közös szervezésében háromnapos fesztivál várja az érdeklődőket.

A városnap alkalmából rendezett sajtótájékoztatón a polgármester és a szervezők, balról: Horváth Jácint, Szolvik Szabolcs a Concept Events képviseletében és Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója

Fotó: Benedek Bálint

Városnap: a Csónakázó-tó is ünnepel

– Újszerű rendezvénnyel készülünk, melybe a Csónakázó-tó 50 éves születésnapja is beletartozik, és a programok összeállítása mellett arra törekedtünk, hogy megmutassuk, mi mindent adott a tó a városnak – mondta Horváth Jácint. – A város napjára pedig olyan fellépők állnak színpadra, akik a hazai könnyűzenei élet élvonalába tartoznak.

Kivételes műsorfolyam

A szervezők képviselői elmondták: a háromnapos fesztiválon öt országos hírű zenekar ad koncertet. A Csónakázó-tónál május 1-jén csütörtökön 18 órától az Animal Cannibals, a Unique és az ABBA Tribute Show adnak műsort. De fellép még Spy The Ghost, dj. Lada és Erős vs. Spigiboy. Az Erzsébet téri szabadtéri színpadon május 2-án pénteken 21 órakor a Follow The Flow, szombaton szintén 21 órakor pedig a Bagossy Brothers Company ad koncertet. Mellettük számos helyi és városkörnyéki előadó, mintegy 250 szereplő lép fel az Erzsébet téren felállított „KLÍMAPROFI” nagyszínpadon.

A gyerekeket is várják

A gyerekek szombaton a Piarista iskola bábszakköre Süsü, a sárkány című előadásának, a Mesebőrönd Társulat műsorának, a Napsugár együttes gyermekkoncertjének örülhetnek. Részt vehetnek a Thúry Vitézlő Oskola interaktív Mesés hétpróbáján, valamint táncolhatnak a Szikrák Táncegyüttes táncosaival. Az Erzsébet téri „Gyermekligetben” gyermekjátékok várják őket. A kulturális bemutatókat kiegészítő színes vásári forgatagban a vendéglátóegységek gasztronómiai kínálata mellett mintegy 45-50 kézműves és más vásározó árulja majd a portékáját.