Megnyílik a százmilliós pénzcsap: ekkora összeg érkezik a zalai járásokba

A vármegyei önkormányzatok vezetői érkeztek a rendezvényre, amelynek házigazdája dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke volt.

Lentiben találkoztak a vármegyei önkormányzatok vezetői

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A vármegyei önkormányzatok országos rendezvénye Lentiben

Dr. Pál Attila elmondta, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) valamennyi vármegye elnökét tömörítő szervezet, többségében évente három-öt alkalommal ülésezik, és általában megyei jogú városok adnak helyszínt a találkozóknak, "a mostani rendkívüli alkalom, és nagy megtiszteltetés, hogy Lentiben rendezhetik meg az összejövetelt". Jelezte, a szakmai témák mellett igyekeztek olyan programot összeállítani, amellyel emlékezetessé tudják tenni az itt töltött néhány napot a résztvevőknek, akik elviszik Lenti és Zala vármegye jó hírét.

Dr. Navracsics Tibor is az előadók közt volt

A szakmai beszélgetés fő témája a Versenyképes Járások Program volt, amelynek aktualitásairól dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszélt.

- Véget ért az a fázisa a programnak, mikor a projektjavaslatokat be kellett küldeniük a járásoknak, és ez sikeresnek is bizonyult – közölte dr. Navracsics Tibor. - Mindenki kimerítette a maximális keretet és plusz fejlesztési igényeket is felterjesztettek. Most következik az értékelés, majd a második körös projektértékelés, amelynek eredményeként abban bízunk, hogy nyáron alá tudjuk írni a megállapodásokat, és ősszel megkezdődhetnek a beruházások.

A tárcavezető előadásában beszélt még a Magyarországon megfigyelhető területi folyamatokról, mint az ingázás, a költözések, a belső vándorlás. Mindez azt ösztönzi, hogy az eddigi közigazgatási alapú területfejlesztés mellett jelenjen meg a vonzáskörzet alapú is.

Zalába is érkezik a sokmilliós támogatás

A Versenyképes Járások Program kapcsán dr. Pál Attila arról is tájékoztatott, Zala vármegye hat járásából kettő, a zalaegerszegi és a nagykanizsai 500-500 millió forintra nyújthatta be az igényt, a többi 250 millióra. Ezen összegek mind a kistelepülések fejlődését szolgálják.

Az ülésen a TOP és Top Plusz programok végrehajtásával kapcsolatban Pajna Zoltán, a MÖOSZ elnöke adott tájékoztatást.