A Balaton-parti polgármesternek is elege van a varjakból

Balaicz Zoltán a tegnapi Facebook-posztjában a védett vetési varjakkal kapcsolatos problémáról azt írta: "Természetesen én is fontosnak tartom az állatok védelmét, de az emberi egészségnél és különösen a gyermekek egészségénél semmi sem lehet fontosabb! A varjak ürülékébe lépve a felnőttek és a gyerekek a cipőjükön vihetik tovább a madárpiszkot, ami közegészségügyi kérdéseket vet fel."

Itt még a vetésben kerestek táplálékot a vetési varjak. Most már a városi élethez is alkalmazkodtak. Fotó: Shutterstock

A varjak mindig visszajönnek

Mi is idéztük a zaolon Balaicz Zoltán bejegyzését, amelyben közös gondolkodásra kéri a lakosságot a varjúkérdésben, hiszen eddig bármit tettek, a madarak visszatelepültek kedvenc belvárosi fáikra.

Nos, Siófok hasonló problémával küzd. Lengyel Róbert polgármester szintén a Facebook-oldalán tette közzé, hogy több mint 2 millió forintot költött idén Siófok önkormányzata a varjak fészkének leszedésére, ami az egyetlen jogszerű megoldás, de nem hatékony, kidobott pénz. "Fedeles köztéri kukákat veszünk, sok helyen kifeszített ponyvákkal igyekszünk valamiféle védelmet biztosítani a földre hulló ürülékkupacok ellen, többlet takarítást rendelünk meg újabb pénzekért, de az alapproblémát, jelesül a hatalmas varjúlétszámot mi nem tudjuk így kezelni" - írta Siófok vezetője.

Most más település mintájára ragadozó madarakat vetnének be a varjak ellen a Balaton-parti városban, amint a sonline is megírta. "Persze, hatósági engedély nélkül, például ölyvekkel, sólymokkal sem lehet leöletni vetési varjút, de most körülnézünk újra és pl. Ajka városával felvesszük a kapcsolatot, hogy ők miképp is alkalmazzák e módszert és milyen hatásfokkal" – közölte Lengyel Róbert.