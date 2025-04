Hévíz berúgta a turisztikai motort 12 órája

Lepipálták az országot! Ismét a csúcson a zalai fürdőváros

A Bálint-nap után a húsvét is Hévízé. Vagyis a fürdőváros a februári, s most, az áprilisi hosszú hétvégén is mindenkit maga mögé utasított a vidék Magyarországán – persze, turisztikai szempontból.

A turisztika ismét az ország élére repíti Hévízt Forrás: MTI

Az egész ország pezsgett nagycsütörtök és húsvéthétfő között. A turisztikai adatszolgáltató központ jelentése szerint a tavalyihoz képest 38 százalékkal több nemzetközi és 20 százalékkal több belföldi turista pihent a hazai szálláshelyeken. Az abszolút első természetesen Budapest, azon kívül azonban Hévízé az első hely. A zalai gyöngyszemet Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Siófok és Eger követi. Ez tehát a második hosszú hétvége idén, amikor a vidék Magyarországán tarolt a nyugat-balatoni fürdőváros. A turisztikai adatok a húsvéti hosszú hétvégén bőven felülmúlták a tavalyi számokat

Forrás: MTI A turisztika változatlanul húzóágazat A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint országosan a nagyszombat volt a legforgalmasabb nap, ekkor például a négycsillagos szállodák 86 százalékos kihasználtsággal működtek. A szálláshelyek bevételei mintegy 28 százalékkal múlták felül az egy évvel ezelőttieket. Az NGM közleményében az is olvasható, az ünnepi hosszú hétvégén rekordszámú, több mint 300 ezer vendég pihent a magyarországi szálláshelyeken, amelyek több mint 700 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Naszádos Péter és Kovács Áron a húsvéti programon. Egymás kezébe adták a hazai sztárok a kilincset Hévízen

Forrás: önkormányzat A legnépszerűbb a Balaton Az adatok azt mutatják, a fővároson kívül a legtöbben Debrecenből, Szegedről, Kecskemétről, Nyíregyházáról és Győrből indultak útnak. Sokan érkeztek Budapestre, ahol tavalyhoz képest 30 százalékkal több hazai vendéget regisztráltak. A magyar turisták körében a legnépszerűbb vidéki desztináció a Balaton volt (ide számít Hévíz is), majd a Mátra–Bükk, Budapest, Debrecen és Tokaj következett. Bevételi rekord A húsvéti hosszú hétvége bevételi rekordot is hozott, 19 milliárd forinttal gazdagítva a hazai szálláshelyeket, ami mintegy 28 százalékos növekedés tavalyhoz képest. A vendégek 53 százaléka szállodában pihent, ám a magán- és egyéb szálláshelyek is jelentős forgalmat regisztráltak, hisz az útra kelők harmada ezt a típust választotta. Az NGM jelezte: az év eddigi adatai alapján minden adott ahhoz, hogy 2025 felülmúlja a tavalyi sikereket. A Voices is bombasikert aratott a húsvéti rendezvényen

Forrás: HÉVÜZ Hévíz a topon Naszádos Péter, Hévíz polgármestere arra hívta fel a figyelmet: a fürdőváros idén, hosszú-hosszú évek után „ismét az első helyre került a forgalmi adatokat tekintve, és tartja is listavezető pozícióját, mind a magyar, mind pedig a külföldi turistákat illetően”.

– Köszönöm a csapatomnak, a hévízieknek és mindenkinek, akik az elmúlt hat hónapban elkezdték velem újraépíteni ezt a csodás várost – fogalmazott a városvezető. A legnépszerűbb vidéki helyszínek 1. Hévíz

2. Balatonfüred

3. Hajdúszoboszló

4. Siófok

5. Eger

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!