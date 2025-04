Elege lett a zalai településnek a gyorshajtókból - traffiboxokat helyeztek ki a főútra!

A traffiboxok a héten kerültek ki a 74-es főút mellé. Az egyik a község Zalaegerszeg felőli végén, a Széchenyi úton található, a másikat Győrvár felé, a Dénesfai útra telepítették. A traffiboxok kihelyezése kapcsán az önkormányzat rövid közleményt is kiadott, mely a közösségi médiás oldalukon olvasható. Eszerint Egervár számára régi problémát jelent a 74-es főút hatalmas forgalma, de ennél is nagyobb gondot okoz, hogy az 50 kilométer/órás sebességkorlátozás többszörösével esnek be a járművek a településre. Ezért a rendőrséggel és a Magyar Közúttal egyeztetve a község mindkét végére egy-egy traffiboxot helyeztek ki, aminek köszönhetően a jövőben még gyakrabban lesz sebességmérés a településen.

Egerváron traffiboxok kihelyezésével igyekeznek visszaszorítani a gyorshajtókat

Fotó: Gyuricza Ferenc

Pacsára is kerültek ki traffiboxok

A gyorshajtások visszaszorítása érdekében a közelmúltban hasonló döntésre szánta el magát Pacsa város önkormányzata is. Mint azt annak idején megírtuk, ott három helyre kerültek ki traffiboxok, a községen átmenő főközlekedési útvonal, a 75-ös út két végére, illetve a Felsőrajk felé vezető útra.