„Megszépült és visszaköltözött: itt találod mostantól a Tourinform irodát!”

A Tourinform iroda hivatalos megnyitója előtt Horváth Jácint polgármester és Bali Vera irodavezető közös sajtótájékoztatót tartottak a megújult környezetben.

A nagykanizsai Tourinform iroda belső terében Bali Vera és Horváth Jácint beszéltek

Fotó: Szakony Attila

Tourinform iroda: újra az Erzsébet tér 21. szám alatt

– A felújítás érdemi része, a kivitelezés már lezárult, ám néhány eszköz beszerzése még folyamatban van – fogalmazott Horváth Jácint. – A Tourinform iroda a felújítás idejére, kereken három hónapra ideiglenesen a Csengery utcába költözött. A városlakók, de a visszatérők is megszokták, hogy az Erzsébet tér 21. szám alatt találják, sokan keresték, ezért mihamarabb szerettünk volna megnyitni. A pályázati forrás segítségével 35 millió forintból újult meg a környezet és a jövőben számos új szolgáltatást is igénybe vehetnek a városba érkezők, sőt akár a kanizsaiak is. A kivitelezést végző cégnek hálásak vagyunk, hogy a város napjára kinyithatott az iroda.

Extra nyitvatartás

Bali Vera irodavezető hozzátette: extra nyitvatartási időre áll át az iroda a május 15. és szeptember 15. közötti nyári szezonban. Az idei évben ez még némiképp másképp alakul, hiszen több, egyelőre még meglepetésnek szánt szolgáltatással még nem indulhatnak el.

Június 1-től lép életbe

– Ettől függetlenül minden nap nyitva lesz a Tourinform iroda – folytatta az irodavezető. – Úgy tervezzük, hogy június 1-től hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között, szombaton 8.30 és 13.30, míg vasárnap 8.30 és 11.30 óra között tartunk nyitva szeptember 15-ig. Addig viszont a jól megszokott időpontban hétköznap 8.30 órától 16.30 óráig várjuk a betérőket.