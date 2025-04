Motoros karaván járta be a tesztpályát (videó)

A létesítményt a járműipar hazai Szilícium-völgyének nevezte az eseményen Vigh László, a térség országgyűlési képviselője. Mint fogalmazott: - Azt szeretnénk elérni, hogy olyan autókat gyártsunk, amelyek minden esetben biztonságosan célba érnek. A mai alkalommal a motoros karaván haladása is ezt fogja szemléltetni. A csapattal végigmegyünk a kezelhetőségi pályán, kipróbáljuk a dinamikai felületet, áthaladunk az autópálya szakaszon, teszteljük a fékeket, majd a megjelenteket egy meglepetés attrakció várja. Közben mindennapi élethelyzeteket is szimulálunk, ebben egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó és közúti igazoltatást végző motoros rendőrök is segítségünkre lesznek – tette hozzá Vigh László.

Vigh László országgyűlési képviselő és Gangel Kálmán, az AVL-ZalaZONE üzletág-vezetője fogadta a motorosokat.

Fotó: Szalay Balázs

A vasárnapi programon elhangzott, az AVL-ZalaZONE tesztpálya legnagyobb eleme, a High-Speed Oval, azaz a nagy sebességű szakasz is startra kész. A járműgyártók így már minden szükséges tesztelési lehetőséget megkapnak Zalaegerszegen. A tesztpályát a jövőben is fejlesztik a felmerülő igényeknek megfelelően, a létesítmény legnagyobb elemét pedig a tervek szerint május 14-én avatják majd fel.