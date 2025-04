Fedezd fel a csodálatos zalai tájat!

A Tavaszi Szomszédoló Túra az egyik legkedveltebb és legsikeresebb rendezvénye a közép-zalai település önkormányzatának, amit a helyi Közösségfejlesztő Egyesülettel rendeznek meg évről évre, már hatodik alkalommal. A szabadidős sport kedvelőinek három távot kínálnak, ezek mindegyikének útvonalát csodálatos természeti környezetben, a göcseji dombok közt jelölték ki. A már gyakorlott, profi túrázókra egy 30 kilométeres táv vár, a családok, gyermekkel részt vevők számára a tíz kilométeres távot ajánlják, s lesz egy közepes hosszúságú és nehézségű táv is, amely 18 kilométert tesz ki.

A Tavaszi Szomszédoló Túra minden évben gyönyörű természeti környezetben zajlik

Fotó: Pezzetta Umberto

A Tavaszi Szomszédoló Túra résztvevőit vendégül is látják

A túrán egyénileg vagy kis csoportokban vehetnek részt a nevezők. A kiindulópont a petrikeresztúri faluház lesz, s a távok megtétele után oda is várnak vissza valamennyi résztvevőt. Az indulás 7 órától folyamatosan zajlik, beérkezni pedig legkésőbb 19 óráig kell a célállomásra. A túra végig előre kijelölt útvonalon halad, de minden nevező kap papíralapú térképet is. A túrázókat a szervezők az egyes ellenőrző pontokon meleg teával, harapnivalókkal várják, illetve a rendezvény végén meg is vendégelnek minden résztvevőt. A túra teljesítéséért oklevelet, ajándékot is kapnak a nevezők.