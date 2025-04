Mit mutat és a szőlő fejlettségi szintje, s mi a teendőnk most a növénnyel?

Az elmúlt évhez képest körülbelül két hetes elmaradást mutat a szőlő fejlettségi szintje, ám valójában nem az idei esztendő a szokatlan, hanem a tavalyi volt rendkívüli. Simon Zoltán csörnyeföldi szőlész-borász, a Dél-Zalai Hegyközség elnöke mondta mindezt, amikor a szőlővel kapcsolatos kilátásokról kérdeztük.

Simon Zoltán a szőlő fejlettségi szintjét mutatja csörnyeföldi birtokán

Fotó: Gyuricza Ferenc

Helyreállt a rend?

Mint mondotta: ma még a jóslás kategóriájába tartozna bármit is mondani arról, hogy mi várható 2025-ben, azt viszont el tudja mondani, hogy jelenleg milyen állapotot mutat a szőlő. Most úgy tűnik, hogy helyreállt a rend, azaz a szőlő abban a stádiumban van, amit megszoktunk, néhány centiméteres hajtásokat hozott. A sok éves összehasonlításra Szent György napja ad majd lehetőséget, hiszen egyre több helyen vált szokássá a jeles naphoz kapcsolódóan a „szőlő jövésnek” vezetése, azaz ezen a napon egy albumba berajzolják, hogy adott évben mekkora is a növény hajtása. Kőszegen azt a hagyományt már 1740 óra tartják, de másutt is elterjedt, így a szőlőtermelők könnyebben össze tudják hasonlítani a szőlő adott évben mutatott fejlődését a korábbi esztendőkével.

Zalában a fagykárt eddig elkerültük

- Zalában a fagykárt eddigi szerencsére elkerültük – folytatja Simon Zoltán. – Az Alföldön voltak fagyok, itt legfeljebb azokban a friss telepítésű ültetvényekben fordulhatott elő, ahol nagyon korán megmetszették a szőlőt. A metszés után ugyanis a hajtások megtelnek nedvességgel, s fagypont alá süllyedő hőmérsékletek esetén ilyenkor előfordulhat, hogy megfázik a növény. Nem jellemző, ha elő is fordult néhány helyen, ott is ki fog hajtani a szőlő. Amit most látunk, az egy nagyon érdekes állapot, gyakorlatilag valamennyi szőlőfajta, tehát a korai érésű csemegeszőlők ugyanúgy, mint a borszőlők nagyjából azonos fejlettségi szinten állnak.

Mi okozza a szőlő lassúbb fejlődését?

Simon Zoltán szerint ennek több oka is lehet, Egyrészt a csapadékhiány, tavaly november óta ugyanis sem eső, sem hó nem volt, így a talajnak nincs nedvességtartalma. Annak hiányában pedig a szőlő nem képes felvenni a tápanyagot, azaz a fejlődése lassúbb ütemű, elhúzódó lesz. A másik ok az áprilisi időjárás. Hiába van ugyanis napközben húsz fok körüli hőmérséklet, ha éjszakánként visszahűl fagypont körülire, hiszen az szintén gátolja a növény növekedését.