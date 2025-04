Ők mások, de van, amiben kiválóak

A sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók számára a vármegyei szépen író verseny hagyományosan a Pákai Öveges József Általános Iskola eseménye. Az idei már a nyolcadik alkalom volt, most 30 iskolából 137 tanuló vett részt a megmérettetésen. Emellett ezen a napon került sor a szépíró versenyhez kapcsolódó, már korábban meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére, amelyre 128 alkotás érkezett 24 iskolából. A pályázat címe Rajzolj verset volt.

A pákai szépen író versenyen a házigazda iskola 5. osztályos tanulója, Horváth Kevin

Fotó: Pákai Öveges József Általános Iskola

Szépen író verseny - minden évben sokan vesznek részt

A szépen író verseny és a rajzverseny is jó alkalom arra, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyerekek is versenyzési lehetőséget kapjanak és sikerélményben legyen részük. A megmérettetés eredményességét jelzi a magas részvételi arány is.