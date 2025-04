Közösségeikben erősítették az összetartozás érzését

A Hagyomány és közösség címet kapott kiállítás megnyitóján a házigazda intézmény igazgatója, Lukács Andrea elmondta: ez már a második szakköri évada volt a Salla Művelődési Központ és Könyvtárnak, ami jól jelzi a Nemzeti Művelődési Intézet által még a koronavírus-járvány alatt elindított program sikerét.

Horváth Edmondné Németh Tünde (jobbról) családtagjaival együtt nézte meg a szakköri tevékenységeket bemutató kiállítást

Fotó: Gyuricza Ferenc

Hagyomány és közösség

- Hagyomány és közösség a kiállítás címe, hiszen hagyományos technikákkal készültek az itt látható alkotások – folytatta Lukács Andrea. – A kézi csomózás, avagy a makramézás, a kötés gyönggyel, a horgolás, a gyöngyfűzés mind-mind régi technikák, már sok -sok éve ismertek. A natúrkozmetika szakkörön pedig a hagyományos alapanyagok és gyógynövények felhasználásával készültek a kozmetikai krémek, parfümök, tisztítószerek, szappanok.

Zalában 83 településen 146 szakkör indult el

Farkas Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatója többek közt arról beszélt, hogy Zalában az elmúlt hónapokban 83 településen 146 szakkör indult el. Ezen húszalkalmas foglalkozások során a résztvevők nemcsak új ismereteket sajátítottak el, hanem közösségeikben is erősítették az összetartozás érzését.

Ősszel újabb programok várhatóak

A Salla Művelődési Központ és Könyvtár szeptemberben újabb szakkörök indítását tervezi. Ezúttal is lesz natúrkozmetika, hiszen továbbra is nagy érdeklődés mutatkozik iránta, emellett gyöngyfűzés és horgolás zsinórfonallal tevékenység várható még. Utóbbi két szakközhöz kedvcsináló gyanánt olyan alkotásokat is tartalmaz a most megnyitott tárlat, amelyek ezen tevékenységekkel készültek.