Ilyen még soha nem történt a zalai város piacán - nagyszombati meglepetés (galéria)

Horváth István, a Zalaegerszegi Vásárcsarnok vezetője elmondta, először rendezték meg a kóstolással egybekötött sonkaszentelés eseményt, így az újítás és a hagyomány találkozott nagyszombaton a zalaegerszegi piacon.

Molnár János plébános végezte el a sonkaszentelés szertartását a zalaegerszegi piacon

Fotó: Pezzetta Umberto

A sonkaszentelő és kóstoló rendezvényen Vigh László országgyűlési képviselő a család és a hit szerepét emelte ki, mindkettő meghatározó támasz az emberek életében. Az együtt elfogyasztott húsvéti ünnepi étkek, a hagyományok tisztelete, megtartása, a közös készülődés kovácsolja szorosra a családi kapcsolatokat, amikre egész életünkben számíthatunk.

Böjte Sándor Zsolt, zalaegerszegi önkormányzati képviselő maga is hozta a kosarát, amiben a kalács, a sonka, a tojás, torma várta szentelést. Köszöntőjében elmondta, örül, hogy a zalaegerszegiek szeretik a piacot, az önkormányzat pedig a környezet folyamatos megújításával járul hozzá a vásárcsarnok népszerűségéhez. Felidézte a húsvéti étkekhez fűződő régi szokásokat, például azt, hogy a sonka csontját az eresz alá helyezték, bízva abban, hogy távol tartja a villámlást. Szólt a morzsaszórásról, az elültetéséről is. Arra kérte a jelen lévőket, tegyék félre erre a pár napra a gondjaikat, valamint a telefonokat is, tegyék örömtelivé a családi találkozókat, készüljenek a tavaszi megújulás adta előremutató reményre.

Sonkaszentelés első alkalommal

Ezután Molnár János kertvárosi plébános beszélt arról az időről, amikor a nagymamájával járt a piacra, ahol a csendes, igyekvő emberek munkájának eredményét láthatta. A feltámadás ideje bizakodással töltsön el mindenkit, az otthoni terített asztalon lévő kalács, sonka, tojás emlékeztessen az áldozatra és az örök élet ígéretére. Ezután megáldotta a kóstolós falatokat, és mindazok kosarát, akik erre az alkalomra elhozták a saját ételeiket.