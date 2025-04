Szigorúan tilos reggelik: meglepődik mivel nem kezdődhet a nap

A szakember szerint változatosan kell összerakni a reggelit és akkor nem lőhetünk mellé. Monori Krisztina azt tanácsolta, hogy mindig legyen benne fehérjeforrás, ez lehet például tojás, sajt, joghurt, kefir. A szervezetnek nagy szüksége van az éjszakai étkezési szünet után a fehérjére, mert segít stabilan tartani a nap folyamán a vércukorszintet.

A reggeli jelentőségéről és helyes táplálkozásról beszélt Monori Krisztina

Fotó: archív / Pezzetta Umberto

Reggeli: összeállítható az ideális

– Ha a fehérje mellé rakunk zöldséget, az még inkább segíti ezt a célt, amit érdemes az idény szerint összeválogatni – folytatta. – Ami most jó is, mert itt a salátaszezon, ami többek között főleg a májműködésnek tesz jót. Ha szénhidrátforrásról beszélünk, akkor pedig mindenképpen valami magas rosttartalmú terméket optimális a tányérra rakni, ami lehet teljes kiőrlésű kenyér, még jobb, ha kovászolt. De fogyaszthatunk zabpelyhet, ha valaki inkább a kásás reggelik híve, ezen kívül vannak magasabb rosttartalmú granolák (sült müzli), aki az édesebb reggeliket kedveli. Ebből is kiderült: minden ízlésvilághoz összeállítható az ideális reggeli.

Nem érdemes vágyakozni, jól kell dönteni és a reggeli elfogyasztása után a napunk is jobb lesz

Fotó: Shutterstock

Soha többé kakaós csiga!

S akkor Monori Krisztina beszélt azokról az ételekről, amiktől érdemes óvakodni. Ezek pedig a pékségekben található cukros pékáruk, vagyis a kakaós csigák, a túrós táskák, az édes töltött papucsok, a pogácsák, melyek magukban fogyasztva a szervezetnek nem tesznek jót. Ugyanígy tilos reggelire puffasztott gabonagolyót, lekváros kenyeret fogyasztani. Ezek mind nagyon magasra lövik a vércukorszintet és instabillá teszik a napot. Ma már népbetegség a cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és az elhízás, ezért az előbb felsorolt élelmiszereket tilos reggelire választani!

Langyos víz reggelire?

A dietetikus szerint a reggeli italválasztásba is gyakran hiba csúszik. Szerinte nagyon jó a szervezetnek, ha langyos vízzel indul a napja, ízlés szerint kerülhet bele friss citromlé is, de önmagában is jó a víz, csak ne legyen jéghideg, mert az már nem tesz jót. Az almaecetes víz közvetlenül étkezés előtt fogyasztandó, hiszen segíti az emésztést és a vércukorkontrollt. Önmagában viszont kerüljük, a sav roncsolhatja a fogzománcot. Azt is lényeges megemlíteni, hogy semmiképpen se a kávé legyen az első folyadék, ami a gyomorba kerül, hiszen az arra érzékenyeknek emésztési zavart okozhat. Itt is kerülni kell a cukros kakaóital és az üdítő fogyasztását.