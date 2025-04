Színházba mentek, szemetet szedtek, vásároztak

A közösségi programoké és a lakossági összefogásé volt a főszerep április elején. Rédics önkormányzat a TeSzedd! Akcióhoz csatlakozva hulladékgyűjtésre várta a község önkénteseit a hónap második hétvégéjén. A megmozdulásra nemcsak a felnőttek, hanem példaértékűen az ifjabb korosztály is szép számban képviseltette magát és sikerült megtisztítani a település belterületét. A polgármester elmondása szerint a tavasz az újjászületés, a megújulás ígérete, a központban a tisztaság, rendrakás, takarítás szerepel. Azért is választották ezt a napot a hulladékszedési mozgalomra, mivel azzal egy időben zajlott a lomtalanítási akciói, így nemcsak a közterületek, de a háztartások is megtisztultak, megszépültek és tiszta, rendezett környezetben várhatták a húsvétot.

Rédics közönsége előtt léptek fel a dobronaki színjátszók

Fotó: Rédics Önkormányzata

Rédics közösségének programdús hétvégéje

Még az akciót megelőzően teltházas színi előadásnak adott otthont a rédicsi művelődési ház. Rédics önkormányzata a Dobronaki Színjátszócsoport „Mindent itt hagyunk” című Cár József tollából és rendezésével készült kétrészes színdarabjával kedveskedett a település lakosságának. A fantasztikus hangulatú est folyamán a nézők hol nevettek, hol meghatódtak a színdarab valós életünket bemutató állomásain. A közönség igazi ünnepi élményben részesült, az est egy kötetlen állófogadással egybekötött beszélgetéssel, baráti koccintással zárult.

Ugyancsak ezen a hétvégén a helyi Napsugár Óvoda szülői munkaközössége pedig húsvéti vásárra várta az érdeklődőket. A kicsiket húsvéti tojáskereséssel, fotó ponttal szórakoztatták. Termelői és kézműves vásár, tombola sorsolás színesítette a programokat, illetve házi készítésű finomságokat kóstolhattak a vendégek. A felajánlásokat jótékony célra, az óvodás gyermekek javára használják fel a szervezők.