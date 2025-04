Az egész falu felháborodott, megoldást kellett keresni

Több egyeztetést követően még március végén újranyitott a posta Pákán, elérhető a postapartneri pont. A szolgáltatás újbóli elindításáról Kása Ádám, Páka polgármestere számolt be a napokban.

Újranyitott a posta Pákán, a helyi boltban, ahol Vágó Judit várja az ügyfeleket

Újranyitott a posta Pákán

– Pákán is megszűnt a posta tavaly ősszel, próbáltuk megmenteni, de ettől a Magyar Posta elzárkózott, ennek egyik magyarázata az volt, hogy település lélekszáma 1500 fő alatt van – tájékoztatott Kása Ádám, majd hozzátette, hogy Páka és a környező falvak lélekszáma viszont nemhogy eléri, de meg is haladja az 1500-at, és a szomszédos falvak lakói a pákai postát használták.

Felháborodtak a helyiek a bezáráson

– Nagy volt a visszhangja a bezárásnak a faluban és a környéken – mondta –, valamit tenni kellett, hiszen valóban szükség van itt erre a szolgáltatásra – folytatta. – Tájékozódtunk és kiderült, hogy postapartneri pontot nyithat vállalkozó, vagy önkormányzat, végül több hónapos egyeztetés után az a megoldás született, hogy Pákán az önkormányzat nyitja meg a postát. Szerettük volna, hogy hat órában legyen nyitva, de egyelőre négyórás nyitvatartással működik a postapartneri pont, hétfőtől péntekig 8 órától 12-ig. A lakosság ennek is örül.

Nagy forgalmú posta volt a szép emlékű előd

Azt is elmondta, hogy a pákai postának, míg nyitva tartott, nagy volt a forgalma, többször is hosszú sorban várakoztak azok, akik ügyeiket kívánták ott intézni. A mobilposta-szolgáltatás viszont nem volt kielégítő több szempontból sem, így valóban igény mutatkozott arra, hogy megnyissák a postapontot. Bár a helyszín nem ugyanaz, hisz a helyi boltba költözött be a posta Kovács Miklós, az üzlet tulajdonosának segítségével, aki biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges feltételeket. A postán használt eszközöket pedig az önkormányzat szerezte be.