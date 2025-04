Tudja, melyik pizza a zalaiak kedvence? (galéria, videó és szavazás a cikkben)

Még a kiszolgálást is lehet pontozni

A vélemények száma alapján a dobogó harmadik fokára a nagykanizsai Robinson Pizzéria lépett fel 1828 véleménnyel, mely 4,4-es értékelést kapott. Három hete érkezett egy őszinte hozzászólás: "Nagyszerű ételek, pizza, mint Olaszországban, nagyszerű hangulat a boltíves pincében, jó árak, jó barátságos kiszolgálás, német menü. A meleg évszakban a szabadtéri terület az utolsó olaszországi nyaralását is idézi. Mindig boldog, csak így tovább!!!" Néhány hónapja pedig ezt írták: "Pizzát fogyasztottunk, ami nagyon ízlett mindannyiunknak. A kiszolgálással is meg voltunk elégedve. Szerintünk szuper hely, csak ajánlani tudom."

A pizzatészta a kidolgozást követően 2-3 napot hűtve pihen

Fotó: Szakony Attila

Még a különleges étrendre is figyelnek

A negyedik helyen találjuk a keszthelyi Giuseppe Pizzéria éttermét, mely 1740 véleményéhez 4,6-os értékelést kapott. Kezdjünk egy friss öt napos hozzászólással: "Különleges étrendet követve (keto), kicsit félve léptem be, hogy a variálások mennyire lesznek kivitelezhetőek. Semmi gond nem volt, a felszolgáló figyelmes, segítőkész és előzékeny volt. Az ételek viszonylag hamar elkészültek, finom és elég is lett minden. Nagyon jól éreztük magunkat, ha legközelebb itthon leszek, megint elmegyünk." Egy hete pedig így fogalmaztak: "Az egyik legfinomabb pizza, amit kóstoltam. Az árak korrektek, a felszolgáló nagyon kedves volt. Biztos visszatérünk még."

Nagy volt a tülekedés az ötödik helyen

Az ötödik helyen megosztva több étterem is osztozhatna, hiszen 400 és 1000 közötti hozzászólás mindegyik egységre érkezett. Ebben a versenyben a nagykanizsai Knysa - Kitchen&Bar étterem győzött a maga 943 véleményével, melyhez 4,7-es, vagyis a legmagasabb értékelést kapta. Érkezett ilyen hozzászólás: "Régóta ez az első hely amire 10 csillagot adnék ha lehetne. A pizza fenomenális minden részletében, a személyzet kedves és figyelmes, nagyon hangulatos a hely, és a felszolgálás minősége is ritkaság számba megy." De ilyen is: "A pizza kitűnő,itt a legfinomabb a városban és a kiszolgálás is!" Öt hónapja pedig valaki pedig ezt fogalmazta meg: "Knysát választottuk vasárnapi ebédünkre. Horvátországból érkezve nagyon örülök, hogy elmondhatom, nem csalódtunk. A szakácsokat nem stresszeltük ki maximálisan, de amit itt ettünk, az finom és ízletes volt. A tésztával és a pizzával együtt finom ételeket is meg lehet itt enni."