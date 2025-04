Tudja miért kell ecet a tojás festővízébe?

A piros tojásfestés érdekes hagyományáról, a HNÖ elnöke, Vargovics Józsefné beszélt. Kiemelte: ennek lényege a hagyományápolás, hiszen tisztában vannak azzal, hogy húsvét előtt Mura menti horvát motívumokkal festették a főtt tojásokat.

A piros-tojásfestés első mozdulatai, koncentrációra szükség van, hogy az írókával egyenes vonalakat lehessen rajozlni

Piros tojásfestés: változatos motívumok

– Őseink a tavaszi időszakhoz, a kerti munkákhoz igazították a motívumokat, így került a tojásra például barka, tulipán, ásó, gereblye – folytatta. – De a napszakokat sem felejtették ki, ezért a különféle csillagok, a Hold is rákerült a tojásra, de még a tisztálkodáshoz használt törölközők mintája sem hiányozhatott a tojásokról.

Felnőttek és gyerekek is horvát népviseletbe öltöztek a jeles napra, amikor piros tojásfestés volt a program

Írókát használnak

A technológiáról szólva Vargovics Józsefné elmondta: régen méhviaszt, de manapság már gyertyaviaszt használnak. Ezt megmelegítik, majd ebbe belemártják az írókát, melynek segítségével felrajzolják a főtt tojásokra az eredeti Mura menti horvát mintákat.

A koncentráció elengedhetetlen...

Ecetet a festékbe?

– Miután "megírtuk" a főtt tojásokat, ezeket kizárólag piros festékbe mártjuk – mesélte. – A festővízbe kerüljön némi ecet is, hiszen nemcsak szebben fedi be a tojást a festék, hanem jobban rá is tapad a felületére. A festék minőségétől függ meddig kell fürdetni a tojást, de ha látjuk, hogy szép lett kivehetjük és a festéket gyertyaláng felett le kell égetni a tojásról.