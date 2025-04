Nagy sebességű speciális pályát próbálhattunk a zalai városban szombaton (galéria, videó)

A ZalaZONE Tesztpályán az oválpálya bejáráson dr. Palkovics László, a tesztpálya megálmodója, korábbi innovációs és technológiai miniszter, jelenleg a mesterséges intelligencia fejlesztéséért felelős kormánybiztos és Vigh László országgyűlési képviselő fogadta a sajtó munkatársait.

Oválpálya bemutató a ZalaZONE tesztpályán. Vigh László és Palkovics László az autók előtt. Jól látszik a lejtés/emelkedés szöge.

Fotó: Pezzetta Umberto

-Ma be tudjuk mutatni a már szinte teljes egészében elkészült oválpálya képességeit a sajtó munkatársainak - mondta Palkovics László munkatársunknak. - A járműgyártók most már egy helyen megkapnak minden tesztelési lehetőséget, amire szükségük van. Mivel egyetlen aszfaltozó finiselő gép van Európában (SMB Strabag Max Bögl híd), amely képes ilyen bonyolultságú, pontosságú parabolikus ívet létrehozni, a munkálatoknak most értünk a végére. Az oválpálya jelentősége a hosszában (4,5 km), a neutrális sebességben (200 km/h), a maximális sebességben (280 km/h) és abban rejlik, hogy nagy állandósult sebesség mellett lehet tesztelni az autók tulajdonságait, funkcióit, többek között például dinamikai, kormányzási és fogyasztási viszonyait. Az oválpálya illeszkedik a már meglévő elemekhez. Máris van érdeklődés, úgy gondolom, az avatás után hamar érkeznek a tesztelők.

Oválpálya - négy szakasz

A parabolikus keresztlejtéssel rendelkező aszfaltburkolatú oválpálya négy szerkezeti elemből áll, két egyenes és két köríves szakaszra oszlik, négy sávban, egyenként 3,75 méter szélességgel. A neutrális sebesség (amely mellett el lehet engedni a kormányt, az autó tartja a sávot) sávonként eltérő, 21/h km-től 181 km/h-ig, emellett nem hat az oldalgyorsulás az autóra, stabil marad, biztosítva a nagy sebességet.

- A tesztpálya 99 százalékban kész, de már tudjuk, hogy sosem készül el, hiszen az igények szerint kell fejlesztenünk, bővítenünk - tette hozzá Vigh László országgyűlési képviselő, jelezve, a megrendelők igényei szerint szükséges kapacitásokat növelni a technikai épületeknél. - Az oválpálya újabb kihívásnak tesz eleget, a lehetőségeit még az avatás előtt szeretnénk a sajtón keresztül bemutatni a nagyközönségnek.