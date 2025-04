Mégsem jönnek idén világsztárok Zalába

Döntésüket egészségügyi okokkal indokolták. Közleményükben kiemelték: az Örvényesvölgy Fesztivál családi vállalkozás, amit az alapítók saját birtokán rendeznek meg, s a megvalósításának ők maguk a kulcsemberei. Egyikük azonban a közelmúltban kórházba került, ahol műtéten esett át. Nincs életveszélyben, de a lábadozása hónapokig eltarthat, illetve jelenleg is ágyhoz kötött, ezért folyamatos ápolásra, segítségre szorul, így nem tudnak a fesztivál előkészületeire elegendő időt és energiát fordítani.

A világhírű brit soul-pop duó, a Lighthouse Family énekese, Tunde Baiyewu lesz a jövő évi Örvényesvölgy Fesztivál egyik nemzetközi fellépője

Forrás: Örvényesvölgy Fesztivál

Magasabb szintre lépett a nemzetközi palettán az Örvényesvölgy Fesztivál

Mindez azért is fájó, mert az Örvényesvölgy Fesztivál azzal, hogy 2024 nyarán egy rendkívül sikeres koncertet valósított a világsztár Matteo Bocelli közreműködésével, egy magasabb szintre lépett a nemzetközi fesztiválpalettán, s ezáltal a lehetőségeik is kinyíltak. Ennek köszönhetően 2025 nyarára a fentebb már említett előadók – a kétezres évek elején népszerű brit soul-pop duó, a Lighthouse Family énekese, Tunde Baiyewu, valamint a két visszatérő, Morris Madrone és a 2022-ben az Egyesült Királyságban az év énekesének és dalszövegírójának megválasztott Kevin Davy White – mellé egy többszörös Grammy-díjas művészt is el tudtak volna hívni Zalacsányba, akinek tervezett koncertje miatt a nézőtér bővítését és egy nagyobb kapacitású parkoló kialakítását is megkezdték már.

Már az új időpontot is kitűzték

A rendezvény szervezői azt is leszögezték: a történtek ellenére elkötelezettek az Örvényesvölgy Fesztivál folytatása mellett, így már az új időpontot is bejelentették: 2026. június 26. 28. között várják az igényes zenék kedvelőit Zalacsányba. A 2025-re tervezett, s már bejelentett nemzetközi előadók mindegyikével meg tudtak egyezni a halasztásról, így Tunde Baiyewu, Morris Madrone és Kevin Davy White biztosan ott lesznek a jövő évi fesztiválon. Rajtuk kívül további két nemzetközi fellépőt terveznek, akiknek nevét várhatóan 2025 őszén jelentik majd be. Emellett számos hazai előadóra, gyerekműsorra, kiránduló programra, valamint a korábbi években már megismert kínálatra számíthatnak a fesztivál látogatói.