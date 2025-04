Egy fűszer a pizzáról, ami gyomorvérzést okozhat - Óvatosan bánj vele!

Az illatos fűszer, az oregánó az olasz konyha egyik legfontosabb fűszernövénye. Kissé kesernyés, erősen aromás íze tökéletesen passzol paradicsomos ételekhez, húsokhoz, salátákhoz.

A galamboki Németh Anita természetgyógyász beszélt arról, hogy az olaszok népszerű fűszernövénye, az oregánó milyen veszélyeket rejt

Fotó: Szakony Attila

Oregánó: fűszer és gyógynövény

A galamboki Németh Anita természetgyógyász segített eligazodni a fűszernövénnyel kapcsolatos szakirodalomban. Elmondta: sokan nem is sejtik, hogy fűszerezésen túl az oregánó gyógynövényként is megállja a helyét.

Teát is készítenek belőle

– Az oregánó egy természetes antibiotikum, mely hatékonyan veszi fel a harcot a különböző kórokozókkal szemben – mesélte. – Kiváló immunerősítő hatású, így fontos szerepe van a betegségek megelőzésében is. Ezért immunerősítő teakeverékek gyakori összetevője. Sőt ezen kívül jó köhögéscsillapító hatású, torokgyulladásra is alkalmazható, illetve emésztési problémák, puffadás, teltségérzet esetén is jótékony hatású az oregánó tea fogyasztása. Olaja külsőleg alkalmazva fertőtlenítő hatású, így hatékony különböző bőrfertőzések esetén. Viszont fontos, hogy csak nagy hígításban alkalmazzuk (1-2 százalékos koncentrációban) akár valamilyen hordozó olajjal keverve, mert erősen irritáló hatású!

A teakeverékek egyik alapanyaga az oregánó, melyekből Németh Anita jó pár üveget tart otthon

Fotó: Szakony Attila

Oda kell figyelni a használatára!

A természetgyógyász leszögezte: annak ellenére, hogy az oregánó számos jótékony hatással rendelkezik, túlzott használatának káros mellékhatásai lehetnek. Azoknál, akik érzékenyek a Lamiacea fajokra (ajakosvirágúak), allergiás reakciókat válthat ki, jelentkezhet bőrviszketés, bőrpír, de még légzési nehézség is.

Fotó: Szakony Attila

Vérhígító hatása miatt belső vérzést okozhat!

– Az oregánó hatóanyagai a karvakol, timol irritálhatja a gyomor- és bélnyálkahártyát, ami hányingerrel, hasi fájdalmakkal, emésztési panaszokkal járhat – fogalmazott Németh Anita. – Mivel az illóolaj töményen tartalmazza a hatóanyagot, az illóolaj belsőleges használata szigorúan tilos! A várandóság alatt szintén kerüljük az oregánó használatát, mert befolyásolja a méhösszehúzódásokat. A fűszernövény nagyobb mennyiségű, hosszabb idejű belsőleges használata vérhígító hatású, így akár belső vérzést is okozhat, amely a karvakol hatóanyagnak köszönhető. Használata kerülendő azoknál, akik vérhígító vagy véralvadásgátló gyógyszert szednek, véralvadási problémákkal küzdenek. Azonban itt szintén kiemelném, hogy ez elsősorban az illóolaj belsőleges használata esetén jelentkezhet, hiszen az illóolaj koncentráltan tartalmazza a hatóanyagot.