Körbenéztünk a vásárcsarnokban – Itt a dinnye, a szőlő és az árak, amiktől leülünk! (galéria, videó)

A Vásárcsarnokba lépve már az első kereskedőnél feltűnt az óriási, hosszúkás és csíkos görögdinnye. Az egyik egyben, a másik félbe vágva, fóliázva, ahogy a magyar termést kínálják júliusban. Azonban ez épp Görögországban termett görögdinnye. A kereskedő, Mismás Zoltán nagyvonalúan megszegte portálunk kedvéért az egyik darabot, s bár tartottunk attól, hogy nem ízlik majd, másképp lett. Roppanós, finom és leveses mézédes dinnyébe haraphattunk.

A görögdinnye ízletes ezt maga a kereskedő, Mismás Zoltán is megerősítette

Fotó: Szakony Attila

Görögdinnye: darabokban, de elfogy

– Közel egy hónapja áruljuk és a vásárlóknak is ízlik, hiszen visszajárnak – mondta. – Néhányan drágának tartják, viszont, aki egyszer vitt egy vékonyabb szeletet, visszatér, hogy vigyen nagyobbat. Azért egész görögdinnyét nem vásárolnak, de darabokban minden héten elfogy. A látvány magáért beszél, sokan megkívánják és nem gondolkoznak azon, hogy megvegyék.

Van már magyar eper is...

Mismás Zoltán árult még görög epret is, gyorsan hozzátette: van már magyar eper, de az egyelőre még drágább, mint az import, ezért azt még nem árusítják. Van szőlő Peruból, körte Dél-Afrikából, de ezekből is bátran válogatnak a vásárlók. Az ízélmény, a gyümölcs szeretete olyan hatással van az emberekre, hogy nem hezitálnak, vásárolnak.

Van minden: szőlő, eper és persze görögdinnye

Fotó: Szakony Attila

Egzotikus gyümölcsök

Hasonlóan vélekedett a Vásárcsarnok másik pontján Mihalecz László kereskedő is, akinek a pultján több egzotikus gyümölcsöt és néhány érdekességet is felfedeztünk. Sőt az árakról is nyíltan beszélt.

Mihalecz László az ananászok közötti különbséget mutatja

Fotó: Szakony Attila

Darab vagy kiló, nagyon nem mindegy

– A perui sárgadinnye kilogrammonkénti ára 3000 forint – mondta. – A vörös banán szintén érdekesség 2800 forintba kerül kilója. Érett formájában a vörös banán húsa krémes, világos rózsaszínű. Általában puhább és édesebb az ismert sárga színű banánnál. Egyesek szerint a gyümölcs íze leginkább olyan, mintha a málnáéval keresztezték volna. A görög eper kilója már csak 3000 (ugyanitt februárban 5000 forint volt), a szintén különleges extra édes aranymangó darabja 3000 forint (!), míg a magnélküli szőlőnek 3000 forint kilója. A trópusi eredetű, utóérő gyümölcs a papaya, melynek 6000 forint (!) darabja. Van még sárkánygyümölcs, melynek 2000 forint darabja, a gránátalmának 2000 forint kilója. Van óriási úgynevezett gold ananász, melynek 6000 forint kilogrammja, viszont van kisebb ananász, aminek darabja 1500 forint. Ezen kívül az aranykivi is keresett, melynek 5000 forint a kilogrammonkénti ára, ám az íze jóval édesebb, mint a hagyományosabb zöld verzióé.