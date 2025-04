Vannak történetek, amiket csak a falak tudnak - őrizzük meg a múltat!

Világszerte, így hazánkban is április 18-án a Műemlékvédelmi Világnap, amely ráirányítja a figyelmet mindarra az értékre, amit múltunk épített öröksége képvisel. A műemlékek nemcsak történelmi korok tanúi, hanem a helyi identitás, a közösségi emlékezet és a kulturális sokszínűség szerves részei is. Zala vármegye különösen gazdag ezekben a kincsekben — de hogy milyen kihívásokkal, lehetőségekkel és felelősséggel jár a műemlékvédelem a mindennapokban, arról szakemberek és helyi példák segítségével is képet kaphatunk.



Vajda János Gimnázium Keszthely Fő terén

Fotó: Mészáros Annarózsa

Mit is jelent a Műemlékvédelmi Világnap?

A műemlékek világunk kézzelfogható történelmi lenyomatai. – Műemléknek nevezzük azt az épületet, amelyet valamilyen rendelettel műemlékké nyilvánítottak – fogalmazta meg egyszerűen és közérthetően Kerner Gábor, műemlékvédelmi szakmérnök, a Keszthelyi Városvédő Egyesület tagja.

De hogy milyen épületeket illet meg ez a cím, az már összetettebb kérdés. – Egy műemlék akkor válik azzá, ha valamilyen formában az egyetemes és a magyar kultúrát hordozza, leképeződése egy adott kornak és stílusnak, és történeti értéket képvisel – tette hozzá a szakértő.

Műemlékvédelmi Világnap: Kerner Gábor szerint a műemlékek védelme nemcsak az épület állagának megóvását jelenti, hanem azt is, hogy megőrizzük annak történelmi hitelességét

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az épületek, amelyek mesélnek

A műemlékvédelem hagyománya régre nyúlik vissza. Már a reformkorban is komoly szervezeti háttér foglalkozott Magyarországon az épített örökség védelmével, de a szakmai alapokat az Athéni Charta és később a Velencei Charta fektette le, melyek a mai napig meghatározzák, hogyan kell megőrizni, konzerválni és bemutatni egy-egy műemléket.

Ahogy Kerner Gábor fogalmazott: – A műemlékek védelme nemcsak az épület állagának megóvását jelenti, hanem azt is, hogy megőrizzük annak történelmi hitelességét.

Ez egy összetett, szakértők – régészek, művészettörténészek, restaurátorok – által irányított folyamat, amely során minden épületréteg, minden építészeti megoldás jelentést hordoz.

Keszthely — város, ahol múlt és jelen találkozik

A keszthelyi belváros példája jól mutatja, mennyire fontos a történeti értékek megőrzése. A város központja műemléki jelentőségű terület, amely számos országosan és helyileg védett épületet foglal magába. Azonban Kerner Gábor szerint komoly kihívásokkal kell szembenézni: – Sajnos Keszthelyen is egyre több olyan példa van, amikor régi, meghatározó épületek helyére modern, a környezetbe nem illeszkedő társasházak épülnek, vagy még ennél is rosszabb: a bontás után üresen marad a telek, parkolóként hasznosítva.