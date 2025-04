A motorosok szerint a forgalomban akkor sem kapnak elsőbbséget, ha járna nekik (galéria, videó)

A nagykanizsai H-Turul Motoros Egyesület elnöke, Tóth Balázs elmondta: évek óta hagyomány, hogy a tavaszi szezon előtt ökumenikus áldást kérnek a motorosoknak, hogy balesetmentesen közlekedjenek. No persze ennyi nem elég, ilyenkor minden társukban tudatosítják, hogy a szabályokat betartva kell közlekedni.

A szakadó eső ellenére is felsorakoztak az áldásra a motorosok

Fotó: Benedek Bálint

Motorosok: úgy érzik, soha nincs elsőbbségük

– Minden motorostársunk úgy üljön fel a motorkerékpárra, hogy tisztában legyen azzal a ténnyel: a közlekedésben soha nincs elsőbbségünk – tanácsolta. – Még, ahol egyébként elsőbbségünk lenne ott is mérlegeljünk. Úgy közelítsük meg minden kereszteződést, vagy szituációt, hogy a gázkarról a fékre a pillanat tört része alatt lehessen váltani. Az állandó koncentráció elengedhetetlen. Nagyon jó, hogy itt Zalakaroson a fiatal, kezdő motorosoknak szerveznek vezetéstechnikai tréninget. Jó lenne, ha bizonyos időnként a felnőttek is szerepelnének ilyen továbbképzéseken, mert mindig lehet egy új helyzet és szituáció, amiből mi, akik már bő 40 éve motoroznak is még tanulhatnak.

Hella Ferenc református esperes épp az egyik motorost áldja meg

Fotó: Benedek Bálint

Áldás a balesetmentes szezonért

Ezt követően Czirákiné Pakulár Judit polgármester köszöntötte a motorosokat és balesetmentes szezont kívánt az új idényre. Majd a nemzeti gyásznapon Ferenc pápa emlékére egy perces gyászszünetet tartottak. Aztán a történelmi egyházak jelenlévő képviselői közül a nagykanizsai Hella Ferenc református esperes, a galamboki Bertók Dániel református lelkész és Tölgyesi Dávid Somogysámson plébánia kormányzója megáldották a motorosokat.