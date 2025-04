A zalai községben is fejet hajtottak az ezen a napon meghalt neves honfitársunk előtt

"Mindenki tanulta és tudja, hogy 60 éves kor után is elhagyhatatlan a rendszeres testedzés, hiszen a testmozgás is végigkíséri életünket, függetlenül attól, ki hány éves, ki hol lakik, kinek mennyi a nyugdíja, és egyedül vagy társával unokázik" - idézte a rendezvényről szerkesztőségünket is tájékoztató klubvezető, Szilasi Jánosné Erzsike a zalaszentiváni gyaloglónapon Monspart Sarolta szavait.

A Zalaszentiváni gyaloglók klubja szerdán Monspart Sarolta emlékére ültetett emlékfánál

Monspart Sarolta emlékezete

Monspart Sarolta a Nemzet Sportolója, az időskori mozgás, közösségi gyaloglás és az egészséges életmód egyik legnagyobb hazai zászlóvivője volt. A társaság emlékfát is ültetett a világbajnok magyar tájfutó tiszteletére. Az akció szervezéséhez anyagi segítséget nyújtott a zalaszentiváni önkormányzat, a MA-SZIN Kft. pedig az emléktábla elkészítésével járult hozzá.

A videóban a tavalyi emlékgyaloglásról szóló tudósítás látható: