Elhunyt Molnár Gábor, a MouldTech ügyvezetője

Molnár Gábor számos innovatív fejlesztést valósított meg városunkban, folyamatosan erősítve vállalkozását, amellyel számos új munkahelyet is teremtett és akire mindig számíthatott a közösségünk, ha valami fontos célhoz kértünk támogatást, oktatástól az egészségügyig, emelte ki érdemeit Balaicz Zoltán.

Molnár Gábor kiváló szakember volt. Forrás: ZH Archív

Molnár Gábor a kultúrát is szívesen támogatta

Lapunk minap számolt be arról, hogy a drón-meteorológiát segítő MI fejlesztésébe fogott a MouldTech Systems Kft. A zalaegerszegi cégnél múlt héten csütörtökön tartott tanácskozáson prof. dr. Palkovics László, a mesterséges intelligencia hatékony felhasználásáért felelős kormánybiztos részvételével. Korábban a járvány idején a cég egészségvédelmi pajzsok gyártásába kezdett, így segítve a Covid leküzdését. „Az első példányok készültek 3D nyomtatóval, majd gépsort építettek a termék előállítására, és most már képesek napi 3 ezer darabot gyártani, de az igények növekedése esetén a 10 ezres tételt is el tudják érni. A fejlesztés Zalaegerszegen történt, és a cég győri üzemében folyik a sorozatgyártás” – nyilatkozta akkor az ügyvezető.

Korábbi cikkünkben pedig arról írtunk, hogy a cég és a Kvártélyház között hosszú évekre visszanyúló jó partneri viszony van. Molnár Gábor kultúrát kedvelő emberként figyelemmel kísérte mindig a Kvártélyház munkáját és előadásait.