Világszínvonalú víztechnológia Kanizsán? Hamarosan valóság lesz! (galéria)

Hosszútávra gondolkoznak

Bodó Réka, a Pannon Egyetem kancellárhelyettese szerint hasonló méretű fejlesztés nem volt a kanizsai kampusz 25 évvel ezelőtti megalapítása óta. A modernizálás jelentősen növeli az egyetem oktatási és kutatási kapacitásait a városban és a régióban egyaránt. Egyértelmű az üzenete a Pannon Egyetem részéről: hosszútávra gondolkodnak, bővítik az oktatási és innovációs képességeiket és aktív szereplői lesznek a gazdaságfejlesztésnek a térségben.

Magas szintű oktatás a vízkezelés területén

– Nagykanizsának is akkor van csak esélye a sikerre, akkor nyerheti meg a jövőt, ha rendelkezik a kutatás, a fejlesztés és az innováció képességével – vélekedett Horváth Jácint polgármester. – A nagykanizsai egyetemi központ ráadásul olyan tudásterületek felé is nyitott és indít képzéseket, melyeknek nagy hagyománya van városban, így a turizmuson túl magas szinten zajlik a vízkezelés, víztisztítás kutatása és oktatása is.

Cseresnyés Péter pedig a kutató és fejlesztő központ munkáját méltatta

Fotó: Szakony Attila

A cégek fejlődése is garantált

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő szerint fontos kiemelni a több mint tíz éve működő nagykanizsai Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központot is. Az intézmény nemcsak az oktatásban és a kutatásban játszik fontos szerepet, hanem a gazdasági életben is, ugyanis az ott végzett munka hozzájárul a vízkezeléssel és vízlágyítással foglalkozó cégek fejlődéséhez, versenyképességük növeléséhez is.