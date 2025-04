Változatos programokat ígér a nap

Minderről Gyarmati Antal polgármester, a Zalalövői Városszépítő és Környezetvédő Egyesület elnöke beszélt sajtótájékoztatóján. Elmondta: talán éppen ennek a széleskörű összefogásnak is köszönhető, hogy a civil majális az egyik legjelentősebb tavaszi programja az északnyugat-zalai kisvárosnak. Amennyiben az időjárás is kegyes hozzájuk, több száz, de akár ezer főt is meghaladó létszámban látogatnak ki a helyi és környékbeli lakosok a Borostyán-tó partjára, hogy kellemes környezetben, színvonalas kulturális programok és egyéb rendezvények mellett kapcsolódjanak ki.

A civil majálisról Gyarmati Antal polgármester tartott tájékoztatót.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Majális a hagyományok jegyében

- Az idei majális is a hagyományok jegyében telik, ami azt jelenti, hogy a színpadi bemutatók során helyi művészeti csoportok lépnek fel, a civil szervezetek pedig gazdag ételkínálattal várják az érdeklődőket – folytatta Gyarmati Antal. – A kóstolójegyek jelképes áron vásárolhatók meg, a befolyt összeget pedig az egyesületek közt osztjuk fel. A kínálatnál figyelünk arra, hogy különböző jellegű ételek készüljenek, s ezen belül a gyermekekre is gondoltunk, így lesz többek közt prósza és sütemény is.

Már reggel elkezdődik

A csütörtöki program már 8 órakor elkezdődik a horgászversennyel, majd 11-től Majális Kupa néven strandfoci bajnokságot rendeznek. A délutáni programok – többek közt játszóház, modellező bemutató, hétméteres rúgó verseny – 14.30-tól zajlanak felváltva a színpadi produkciókkal, illetve mindezek közben lesz lehetőség vízibiciklizésre is a tavon. A programok lebonyolításában a Salla Művelődési Központ és Könyvtár nyújt segítséget a civil szervezeteknek.