Gyermekkori traumák, felnőttkori megaláztatások

Az Ülni, állni, ölni, halni című összeállítás József Attila verseire, naplóbejegyzéseire és életrajzi adataira alapozva mutatja be a néhai költő életútját, s az annak során elszenvedett traumákat. A magyar költészet napja tiszteletére bemutatott darab során többször utaltak arra, hogy József Attila gyermekként vesztette el édesanyját, ami eleve labilissá tette későbbi életét. Kitért a gyermekkori szenvedéseire, a nevelőszülőknél töltött évekre, majd a felnőttként elszenvedett megaláztatásaira, többek közt a viszonzatlan vagy be nem teljesült szerelmeire is. Mindezek vélhetően együtt járultak hozzá, hogy mindössze 32 évesen Balatonszárszón meghozza végzetes döntését, s önkezével vessen véget életének.

Farkas Luca (balról), Kovács Barnabás, Beck Janka és Kis-Berkes Beatrix a magyar költészet napja tiszteletére tartott előadáson

Fotó: Gyuricza Ferenc

Magával ragadó előadás a magyar költészet napja alkalmából

A végig pörgő, dramaturgiáját tekintve izgalmas, s a szövegrészletek jól eltalált egymás mellé párosításának köszönhetően magával ragadó előadásban a Honvéd Kaszinó Városi Színpad négy fiatal tagja – Beck Janka, Farkas Luca, Kis-Berkes Beatrix és Kovács Barnabás – személyesítette meg a költőt.