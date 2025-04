Látássérültek: még tudományos kísérletben is részt vettek

Jelenleg mintegy 450 látásfogyatékos tartozik a látókörükbe, derült ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott beszámolóból. A Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületének taglétszáma jelenleg 69 fő. Tavaly hunyt el 102 éves korában Ódry Lajos pártolótagjuk. A látássérültek célja, hogy működési területünkön minél eredményesebben ellássák tagjaik, sorstársaik érdekképviseletét. Ebben segítséget kapnak a helyi önkormányzatoktól, a szociális és egészségügyi intézményektől, az oktatási és munkaügyi szervezetektől. Szoros az együttműködés a MÁV-csoporttal. Az egyesület emellett betegségmegelőző, egészségmegőrző és rehabilitációs tevékenységet folytat.

Balaicz Zoltán is köszöntötte a látássérültek helyi egyesületének tagjait.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A látássérültek szívesen kirándulnak, ha tehetik

Tavaly Egészségnapot tartottak, illetve egészségmegőrző kiránduláson vettek részt, Keszthelyre, Nagykanizsára, a Somogy Vármegyei Csisztapusztára utaztak, ahol meleg vizes gyógyfürdőben pihentek. Tavaly Sopronban háromnapos kirándulást is szerveztek, ahol a helyi egyesület vezetője mutatta meg nekik a várost, a fertődi Eszterházy Kastély felújított épületrészeit és környékét, Nagycenken a Széchenyi Kúriát tekintették meg. Ezen kívül egész napos kirándulást szerveztek 30 fő részvételével Ptuj és Maribor városába. A vizes programok ugyancsak népszerűek a tagok körében. Júliusban megszervezték az AQUACITY Napot, augusztusban a Lenti Termálfürdőbe kaptak kedvezményes belépési lehetősége. A zalaegerszegi Termálfürdőben havonta látogatnak. Kedvezményes, rehabilitációs üdültetésben 6 fő vett rész Bakonyszücsön.

Izgalmas programok, még egy kísérletben is részt vettek

Annak érdekében, hogy megismerjék gondjaikat és megértőbben kezeljék esetenként az általánostól eltérő magatartásukat, nagy hangsúlyt helyeztek tavaly is az érzékenyítésre, a jövőben pedig még több oktatási intézményt keresnek fel. A hatékony munka érdekében fontos számukra az Országos Szövetséggel való együttműködés is. A megyei egyesülettel közös sportnapot tartottak a zalaegerszegi Gébárti-tónál. A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara kísérletében 6 személy vett részt az önvezető autók tesztelésében a ZalaZone tesztpályán. Az elmúlt év fő rendezvénye szeptemberben volt. Az 1848-49-es szabadságharc zalai hőse, Inkey Kázmér életéről szerveztek vetélkedőt, amire a szomszédos vármegyéket is meghívták, így öt csapat mérte össze tudását (Ajka, Szombathely, Keszthely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg).