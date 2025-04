Lakcímbejelentés 58 perce

Ki lakik még nálunk? – Jönnek a levelek, de nem a postás tévedett!

Ha elsőre nem is, de mindenképpen bosszantó, ha ismeretlen vagy ismert névre dobnak be levelet, felszólítást postaládánkba. Ez akkor fordulhat elő, ha az eladó, akitől megvásároltuk a lakást, még nem jelentkezett ki. A távozó albérlőkkel is járhatunk így. Céges levelek is érkezhetnek lakcímünkre, ha az újonnan szerzett ingatlanunk telephelynek van feltüntetve.

Akkor válik ez igazán bosszantóvá, ha többszöri kérésünknek sem tesznek eleget, és folyamatosan kapjuk leveleiket. A Zala Vármegyei Kormányhivatalt kérdeztük, mit tehetünk annak érdekében, hogy a korábbi tulajdonost vagy az albérlőt rábírjuk a kijelentkezésre. Honnan tudhatjuk meg, hogy kik vannak bejelentve ingatlanunkba, akár állandó, akár tartózkodási lakcímre? Lakcím. Mégis kié? Idegen levelek landolhatnak postaládánkba, de nem a postás tévedett!

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap A bejelentett lakcímekről a kormányablakokban érdeklődhetünk A Zala Vármegyei Kormányhivatal válaszában közölte, hogy személyesen bármelyik kormányablakban le tudjuk ellenőrizni az ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkezőket, illetve elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson keresztül adatszolgáltatási kérelmet nyújthatunk be. Ekkor kiderülhet, hogy az adott személy valóban rendelkezik az ingatlanban érvényes bejelentett lakcímmel, illetve az is, hogy nem, de a különböző szolgáltatóknál levelezési címeként az adott ingatlan került feltüntetésre. Visszaélhetnek lakcímünkkel? Nem, mert a bejelentkezéshez a szállásadó (tulajdonos, haszonélvező) hozzájárulása szükséges, melynek meglétét a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban a kormányablak minden esetben vizsgálja, és azt követően vezeti át a lakcímváltozást a nyilvántartáson. Azonban gyakran fordul elő az az eset, amikor az ingatlanban korábban bejelentett lakcímmel rendelkező személy az ingatlan elhagyása után lakcímét nem rendezi, és az ingatlanból nem jelentkezik ki. A lakcím érvénytelenségének megállapítása érdekében kérelmet nyújthatunk be a kormányablakba. Ha kiderül, hogy érvénytelen, a lakcímadatot „fiktív” jelzéssel látják el. (A fotó illusztráció)

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap „Fiktív”, vagyis érvénytelen lakcímadat Ha ingatlantulajdonosként arról szereztünk tudomást, hogy valaki jogosulatlanul van hozzánk bejelentve, akkor a lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem benyújtására van lehetőség a kormányablakban. Amennyiben a kérelem benyújtását követően a hatóság a döntésében megállapítja az adott lakcím érvénytelenségét, a döntés véglegessé válását követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban „fiktív” jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti.

