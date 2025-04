A száz éves zalai családi házra rá sem ismerni (galéria)

A zalaegerszegi Gasparich Márk utcában működő telephelyen sajtótájékoztató keretében mutatták be a megújult közcélú irodaépületet, mely 564 négyzetméterre bővült és a környezete megújult 403 millió forintból, melyet a Kovács Károly Városépítő Program forrásából biztosítottak.

Közcélú irodaépület: a a zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. megújult irodaháza előtt Pintér Szabolcs, Gubinecz Ferenc, Rózsás Zoltán, Fülöp Nikoletta, Balaicz Zoltán, Gerencsérné Pais Mária, Horváth István, Vigh László és Bali Zoltán

Fotó: Pezzetta Umberto

A sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és Vigh László, országgyűlési képviselő szólt a Városgazdálkodási Kft. munkájáról. A jogelődjének az 1950-ben létrehozott Állami Kertészeti Vállalatot tekintő, 110 főt foglalkoztató önkormányzati cég gondoskodik a város 100 hektáros zöldfelületének a karbantartásáról, a parkolásról, 17 temető rendben tartásáról. Több mint hetven éve dolgoznak azon, hogy Zalaegerszeg tiszta, rendezett városképet mutasson.

A 100 éves, korábban családi házként funkcionáló épület felújításának műszaki adatait Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere ismertette az egybegyűltekkel. Az épület vízszigetelés és hőszigetelés nélküli falazattal, téglaalapzattal rendelkezett, tetőszerkezete teljes mértékben felújításra szorult, a nyílászárók hagyományos, korszerűtlen fa szerkezetűek voltak. A felújítás során megújult a földszint és a pince teljes alapterülete az elektromos hálózatok újjáépítésével, és az épületet gépészeti szempontból is korszerűsítették. A teljes pinceszint részben irattárként, raktárként szolgált. Valamennyi üzletág munkáját szolgáló eszközt (a közterület fenntartó ágazati üzletág tisztítószerkészlete, munkaruhája, védőfelszerelései, fűnyírói, egyéb gépei, sörpad garnitúrák, dekorációs kellékek, autógumik, valamint nyáron védőital) itt tárolták. Korábban közösségi helyiségként is funkcionált. A felújított épület jellemzői: az épület hasznos (nettó) alapterülete: Alagsori alapterület: 182,43, a, földszinti alapterület: 222,45, a tetőtéri alapterület: 135,29 négyzetméter lett, amihez 34,13 négyzetméteres terasz csatlakozik. Az összes nyílászárót kicserélték, valamint az elektromos hálózatot is, új a tetőszerkezet, a födém és az épületszigetelés.